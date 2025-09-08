Leipzig (ots) -Mit zwei stimmungsvollen Konzerten ist der MDR-Musiksommer 2025 gestern Abend, 7. September, in Stolberg/Südharz zu Ende gegangen. Erstmals präsentierte sich im einstigen Geburtsort von Thomas Müntzer der MDR-Rundfunkchor mit seinem neuen Chefdirigenten Josep Vila i Casañas und einem Programm rund um den Reformator. Die 34. Auflage des Festivals begeisterte gut 10.000 Musikfans an 22 Orten in ganz Mitteldeutschland. Insgesamt fanden vom 8. August bis 7. September an fünf Wochenenden 25 Konzerte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Gleich zum Auftakt wurde in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz beim großen Open-Air mit dem MDR-Sinfonieorchester und der Robert-Schumann-Philharmonie mit 3.000 Besucherinnen und Besuchern ein neuer Publikumsrekord in der Geschichte des MDR-Musiksommers aufgestellt. In der ARD Mediathek sowie unter mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer/index.html) gibt es ab sofort die schönsten Momente und Konzerterlebnisse vom aktuellen MDR-Musiksommer. Im nächsten Jahr startet der 35. MDR-Musiksommer am 7. August 2026.Birgit Glasow, künstlerische Leiterin des MDR-Musiksommers: "Mit dem MDR-Musiksommer haben wir in diesem Jahr über 10.000 Menschen in ganz Mitteldeutschland erreicht - mit 25 Konzerten an 22 besonderen Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Unser Festival zeigt, wie bunt und vielfältig Musik sein kann - und wie sie Menschen verbindet. An fünf Wochenenden waren unsere MDR-Ensembles in kleinen und großen Orten präsent, und immer wieder auch künstlerisch vereint mit herausragenden Gästen aus der Musik- und Klassikszene. Egal, ob vergleichsweise intim im Goldenen Löwen in Hainichen, hoch oben auf der Wartburg oder beim großen Open Air in Chemnitz mit mehr als 3.000 Menschen: Der Musiksommer bringt Musik in die Regionen - macht sie für alle erlebbar und zugänglich - und stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt."3.000 Besucherinnen und Besucher beim gemeinsamen EröffnungskonzertSommerliche Lebensfreude und südamerikanische Klänge brachte gleich das große Eröffnungskonzert nach Chemnitz. Auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt Europas 2025 waren am 8. August das MDR-Sinfonieorchester und Mitglieder der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz zusammen mit dem Bandoneonisten Omar Massa, der Mezzosopranistin Theodora Baka unter Leitung von Marcus Merkel zu erleben. Der Auftakt zum 34. MDR-Musiksommer wurde zudem vom Mitteldeutschen Rundfunk mit einem abwechslungsreichen MDR-Tag voller Gespräche und Begegnungen in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz begleitet. Als Kooperationspartner der Kulturhauptstadt präsentierte der MDR in Chemnitz seine vielfältigen Angebote rund um das Festjahr.Regional verwurzelt: MDR-Musiksommer bringt Musik in jede RegionAn fünf Wochenenden bereiste der MDR-Musiksommer 22 Orte in ganz Mitteldeutschland, darunter Kirchen und historische Konzertsäle. Für weitere Festival-Highlights sorgten das MDR-Sinfonieorchester u.a. mit dem Klezmer-Ensemble "Kolsimcha - The World Quintet" in der Weimarhalle der Goethestadt oder mit dem Duo Lucaciu & Stiehler in der ausverkauften Neuen Welt Zwickau. Leichtfüßig daherkommende Klassiker gab es im Programm "Sommernachtstraum" in Suhl und Riesa. In Lutherstadt Eisleben lud der MDR-Kinderchor in der St. Andreaskirche zu einem Programm von Gregorianik bis Pop, das zentrale Botschaften von Frieden und Hoffnung vermittelte. Zudem waren die MDR-Ensembles auch in kleineren Formationen an vielen weiteren Orten der Region auf den schönsten Bühnen Mitteldeutschlands unterwegs.Starklänge auf der Wartburg und starke Frauen im Konzertstall SeggerdeHoch oben auf der Wartburg präsentierte der MDR-Musiksommer zwei hochrangige Rezitalabende: Zu Gast waren die Starpianisten Kit Armstrong und Marc-André Hamelin, die in ihren Programmen das musikalische Erbe Franz Liszts an dessen Inspirationsquelle auf der Wartburg musikalisch würdigten. Im Konzertstall in Seggerde gestaltete Schauspielerin Corinna Harfouch zusammen mit Pianistin Hideyo Harada eine einzigartige Wort-Musik-Collage, die das einstige Wirken der Schriftstellerin Virginia Woolf und der mit ihr befreundeten Komponistin Ethel Smyth in den Fokus stellte.MDR-Musiksommer-Finale in Stolberg/SüdharzEine musikalische Zeitreise gab es am letzten Tag des MDR-Musiksommers. Auf den Spuren Müntzers und des Bauernkriegs gab es an verschiedenen Schauplätzen rund um das Stolberger Schloss viel zu erleben. Beim Konzert "Thomas Müntzer und seine Zeit" tauchten das montalbâne Ensemble, Sprecherin Conny Wolter und Schauspieler Hans Henrik Wöhler im Schlosshof in die Welt des Reformators ein. Zum großen Finale des MDR-Musiksommer-Tags am Geburtsort des Reformators und Bauernführers Thomas Müntzer gab der MDR-Rundfunkchor der St. Martinikirche unter Leitung seines neuen Chefdirigenten Josep Vila i Casañas sein Debüt in Stolberg.Musiksommer in der ARD Mediathek, im ARD Radiofestival und bei MDR KlassikNicht nur live vor Ort sorgte der MDR-Musiksommer für unvergessliche Klangerlebnisse: MDR Klassik und MDR Kultur begleiteten das Festival auch im Radio und multimedial für die ARD Mediathek sowie unter www.mdr-musiksommer.de (https://www.mdr.de/musiksommer/index.html). Nächster Sendetermin: 16. September, 21.30 Uhr der Pianist Marc-André Hamelin auf der Wartburg im ARD Radiofestival.Über den MDR-MusiksommerDer MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. Seit 2024 verlängert das renommierte Festival die Sommerferien mit vier Wochen voll großartiger Musik. Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar. Der 35. MDR-Musiksommer startet am 7. August 2026.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6112653