RUSSISCHE ENERGIEKONZERNE - China bereitet sich darauf vor, seinen inländischen Anleihemarkt für große russische Energiekonzerne wieder zu öffnen. Diese politische Kehrtwende spiegelt die sich vertiefenden diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Peking und Moskau wider. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, haben chinesische Finanzaufsichtsbehörden russischen Energiekonzernen bei einem Treffen Ende August in der südchinesischen Stadt Guangzhou mitgeteilt, dass sie deren Pläne izum Verkauf von Renminbi-Panda-Anleihen unterstützen würden. Dies wäre die erste Kapitalbeschaffung eines russischen Unternehmens auf dem chinesischen Festland seit dem vollständigen Invasion der Ukraine im Jahr 2022 und die erste russische Anleihe, die auf dem öffentlichen Onshore-Markt Chinas verkauft wird, seit der staatliche Aluminiumproduzent Rusal im Jahr 2017 1,5 Milliarden Renminbi aufgenommen hat. (Financial Times)

STAHLBRANCHE - Die europäischen Stahlhersteller drängen Brüssel, ähnliche Zölle wie die USA auf alle Stahlimporte zu erheben, und warnen davor, dass die Branche unter dem Druck billiger chinesischer Produkte und der hohen Zölle von US-Präsident Donald Trump zusammenbrechen könnte. "Wir brauchen Schutz, sonst werden wir als Stahlindustrie nicht überleben", sagte Ilse Henne, Vorständin bei Thyssenkrupp, gegenüber der Financial Times. Die Stahlhersteller der EU hatten bereits vor der Einführung der 50-prozentigen Zölle auf ihre Exporte nach Amerika durch den US-Präsidenten Anfang dieses Jahres mit billigen Importen aus China und hohen Energiepreisen zu kämpfen. (Financial Times)

September 08, 2025

