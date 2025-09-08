Der erfahrene Immobilieninvestor mit Transaktionen in Asien in Höhe von 1,5 Milliarden $ wird das Board leiten

DUBAI, AE / ACCESS Newswire / 8. September 2025 / General Holdings Limited gab heute die Ernennung von Christopher E. O'Brien zum Chairman of the Board mit Wirkung zum 8. November 2024 bekannt. Er bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Immobilieninvestitionen und Recht in die in Dubai ansässige Investmentplattform ein. Die Ernennung ist seit dem 8. November 2024 wirksam, das Unternehmen gibt den Führungswechsel jedoch erst jetzt offiziell bekannt.

O'Brien gründete im Jahr 2009 Stonehenge Partners, wo er separate Konten für asiatische Investoren verwaltete, die im US-amerikanischen und japanischen Immobilienmarkt Wertzuwachs suchten. Die Firma expandierte im Jahr 2014 um den Bereich Principal Investments und Beratungsleistungen in den Vereinigten Staaten, Asien und dem Nahen Osten und war dabei für Privatunternehmen und Family Offices tätig.

"Chris' einzigartige Kombination der juristischen Expertise, operativer Immobilienerfahrung und fundierter asiatischer Marktkenntnis positioniert ihn perfekt dazu, unser Board zu leiten, während wir institutionelle Partnerschaften über mehrere Geografien hinweg aufbauen," meinte Paul Scribner, CEO von General Holdings Limited.

Vor Stonehenge fungierte O'Brien als Executive Vice President bei New City Corporation, wo er Akquisitionen im Umfang von fast 550 Millionen $ in China und Südkorea lenkte. Er hatte ehemals die Position Managing Director and Co-Head of Asia bei Starwood Capital inne, wo er Akquisitionen in Höhe von 1 Milliarde $ beaufsichtigte und ein 250-Millionen-$-Joint-Venture mit Nomura Real Estate Development gründete.

O'Brien begann seine Karriere als Managing Partner im Büro von Dorsey & Whitney LLP in Tokio, wo er in den Bereichen Immobilienerwerb, Verbriefung (Securitization) und Problemkredite (Non-Performing Loans) beriet. Er hat ein BA von der Fordham University und einen Jura-Abschluss von der University of Pennsylvania Law School, und ist im Staat New York als Anwalt zugelassen.

https://pr.report/dxna ist eine diversifizierte Investitionsplattform mit Hauptsitz im Dubai International Financial Centre (DIFC), die über sieben Geschäftsvertikale hinweg tätig ist, darunter Finanztechnologie, Rohstoffhandel, Vertrieb an Endkunden, Immobilienentwicklung, Mobilität, Luftfahrt und Sportunterhaltung. Das Unternehmen nutzt regionale Fachkenntnis und institutionelle Partnerschaften, um Mehrwert in wachstumsstarken Sektoren in der MENA-Region und darüber hinaus zu schaffen.

