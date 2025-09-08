VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-05
|NL0009272749
|3840000.000
|346132990.74
|90.1388
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-05
|NL0009272756
|232000.000
|20817690.40
|89.7314
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-05
|NL0009272772
|513000.000
|36846615.52
|71.8258
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-05
|NL0009272780
|360000.000
|29626909.81
|82.2970
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-05
|NL0009690239
|7910404.000
|297319475.90
|37.5859
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-05
|NL0009690247
|2518390.000
|43289475.97
|17.1893
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-05
|NL0009690254
|2426537.000
|30163421.01
|12.4306
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-05
|NL0010273801
|2681000.000
|51270999.11
|19.1238
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-05
|NL0010731816
|778000.000
|63969342.09
|82.2228
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-05
|NL0011683594
|70600000.000
|3087946909.37
|43.7386
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-05
|NL0010408704
|29403010.000
|1008675481.27
|34.3052
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-05
|NL0009272764
|328000.000
|20352193.50
|62.0494
© 2025 PR Newswire