Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 08
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|256775.04
|5.8353
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|241429559.11
|5.9015
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|05/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11934972.98
|5.425
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|257373.52
|5.865
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13304377.00
|76971964.18
|5.7855
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|190903.89
|5.1211
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|05/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18610000.00
|118448289.54
|6.3648
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|05/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|27886712.18
|5.7856
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|05/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10141420.85
|5.0707
