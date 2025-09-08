Das zeigt sich auch an den vorläufigen Ergebnissen der Bundesstatistiker zur Produktion im Juli. Sie legte um 1,3 % gegenüber dem Vormonat und um 1,5 % im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich ergab sich indes ein Minus von 0,1 % von Mai bis Juli gegenüber den drei Monaten zuvor. Verantwortlich für den möglichen Anstieg waren die Zuwachsraten im Maschinenbau (9,5 % zum Juni 2025) und in der Automobilfertigung (2,3 %); dagegen gab die Energieerzeugung um 4,5 % nach. Aber es gilt auch: Ohne Energie und Baugewerbe kletterte die Industrieproduktion im Juli 2025 um 2,3 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe