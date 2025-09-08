Viele Anleger erinnern sich noch an die Probleme, die es bei der Postbank in der jüngeren Vergangenheit gab. Die Migration der IT auf Systeme der Deutschen Bank vor mehr als zwei Jahren gelang auf Anhieb nicht wie gedacht, letztes Jahr wurde eine Milliardenzahlung in einem Prozess mit Altaktionären fällig. Nun ist die Tochter aber auf Kurs.Die Postbank machte der Deutschen Bank in den letzten Quartalen ungeahnte Probleme. Die Überführung der Kundendaten auf die IT des Mutterkonzerns war erst nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär