Montag, 08.09.2025
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
08.09.25 | 08:04
37,000 Euro
-2,12 % -0,800
08.09.2025 09:06 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 08

[08.09.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE00BN4GXL6312,617,633.00EUR0124,114,570.909.8366
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE00BN4GXM7031,280.00SEK03,090,777.8998.81
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE00BMQ5Y557458,600.00EUR051,029,082.47111.2714
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE00BMDWWS8544,815.00USD05,452,279.45121.6619
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE00BN0T9H7053,803.00GBP06,355,881.43118.1325
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE00BKX90X6754,119.00EUR06,009,168.82111.0362
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE00BKX90W5015,507.00CHF01,544,184.7699.5799
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000L1I4R941,803,464.00USD020,650,519.5811.4505
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000LJG9WK1512,702.00GBP05,220,356.6310.182
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000JL9SV5140,471.00USD0481,243.4511.8911
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000BQ3SE473,710,547.00SEK0415,460,845.55111.9675
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000LSFKN16656,306.00GBP06,725,822.2510.248
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000LH4DDC2272,747.00EUR03,042,816.8211.1562
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000WXLHR761,033,673.00EUR011,044,001.5110.6842
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000P7C793056,676.00GBP0621,255.2010.9615
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000CV0WWL411,000,000.00JPY01,230,754,404.29111.8868
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE0002A3VE77700,000.00EUR08,259,339.6911.7991
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000YMBL8442,111,066.00USD021,814,768.9510.3335
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000RH1ZG2745,000.00USD0471,768.0010.4837
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000CCQKON92,034,999.00EUR020,502,495.3810.0749
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE000I8CR2Q45,005.00EUR050,384.6410.0669
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
05.09.25IE0009ZTL4B5510,000.00USD05,223,433.1010.242

