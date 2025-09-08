Das "beste Virtual-Reality-Erlebnis der Welt" kommt nach Osnabrück Frühbucherrabatte sind bis zum 30. September verfügbar.

Sandbox VR, ein Virtual-Reality-Unterhaltungserlebnis für den ganzen Körper, und sein geschätzter Franchisepartner Royal Casinos DGS GMBH freuen sich, die Eröffnung ihres ersten Standorts in Osnabrück am Donnerstag, dem 11. September, in der Rheiner Landstraße 5, 49205 Hasbergen, bekannt zu geben. Sandbox VR Osnabrück ist nach Sandbox VR Hamburg und Sandbox VR Berlin, die 2024 bzw. März 2025 eröffnet wurden, der dritte Sandbox VR-Standort im Besitz von Royal Casinos DGS GMBH.

Buchungen sind ab sofort auf der Website möglich mit dem Code EARLYBIRD erhalten Sie bis zum 30. September 20 Rabatt auf Tickets. Mit diesem Sonderpreis wird der neue Standort gefeiert und frühen Besuchern die Möglichkeit geboten, die Zukunft der Unterhaltung zu einem vergünstigten Preis zu erleben.

Das sozial immersive Spielerlebnis von Sandbox VR kombiniert Ganzkörper-Motion-Capture und hochwertige Haptik, um einen beispiellosen Realismus und eine vollständige Immersion zu bieten, die mit Heim-VR-Systemen oder anderen standortbasierten VR-Einrichtungen nicht möglich sind, und hebt das virtuelle Gruppenspiel und die aktive Sozialisierung auf eine neue Ebene.

"Deutschland ist für uns ein fantastischer Markt, und wir freuen uns sehr darauf, unsere Beziehung zu Royal Casinos DGS GMBH weiter auszubauen, da sie Sandbox VR nach Osnabrück bringen", sagte Steve Zhao, CEO und Gründer von Sandbox VR. "Es ist etwas Besonderes, Menschen dabei zuzusehen, wie sie unsere Spiele zum ersten Mal erleben in dem Moment, in dem sie erkennen, dass sie nicht nur ein Spiel spielen, sondern gemeinsam mit Freunden und Angehörigen eine ganz neue Realität erleben. Wir können es kaum erwarten, dass die Gemeinde Osnabrück dieses Gefühl aus erster Hand entdeckt."

"Nach dem unglaublichen Erfolg unserer Standorte in Hamburg und Berlin war uns klar, dass Osnabrück die perfekte Wahl für unseren dritten Standort ist", so die Sandbox VR-Franchisepartner Johannes Gill und Carina Buschmann, CEO bzw. COO der Royal Casinos DGS GMBH. "Die dynamische Community hier, kombiniert mit der einzigartigen Kulisse unseres Casino-Standorts, schafft einen spannenden Ort, an dem traditionelle Unterhaltung auf die Zukunft immersiver Erlebnisse trifft. Wir können es kaum erwarten, Gäste zu diesem außergewöhnlichen neuen Kapitel willkommen zu heißen."

Der Standort von Sandbox VR in Osnabrück umfasst 2.120 Quadratmeter und verfügt über zwei hochmoderne VR-Räume für Virtual-Reality-Spiele. In jedem Raum können Gruppen von bis zu sechs Spielern ein echtes Gemeinschaftserlebnis genießen, virtuelle Welten erkunden und sich gegenseitig unterstützen, um in Spielen erfolgreich zu sein, die als soziale Erlebnisse konzipiert sind. Zusammen mit Freunden, Familie oder Kollegen werden die Spieler mit einer haptischen Weste, Bewegungssensoren an Handgelenken und Knöcheln sowie modernsten VIVE Focus 3-Headsets ausgestattet. Diese Kombination bietet den Spielern eine hervorragende Grafik mit einem intelligenteren ergonomischen Design, überragender Audioqualität und Inside-Out-Tracking und Controllern der nächsten Generation. Diese Technologie ermöglicht es den Spielern, sich gegenseitig zu sehen und physisch miteinander zu interagieren, während sie sich fühlen, als befänden sie sich mitten in einem Actionfilm, mit den gesteigerten Emotionen, die nicht nur durch das Anschauen eines Films entstehen, sondern dadurch, dass sie tatsächlich zu den Stars der Handlung werden.

Die Gäste können aus neun exklusiven immersiven Erlebnissen wählen, die vom hauseigenen Team von Sandbox VR, bestehend aus Veteranen der Videospielbranche, entwickelt wurden:

Rebel Moon: The Descent Bilder verfügbar HIER Das Rebel Moon-Erlebnis wurde in Zusammenarbeit mit Netflix und dem legendären Regisseur Zack Snyder entwickelt und ermöglicht es Ihnen, die Welt von Daggus zu erkunden. Steigen Sie durch hoch aufragende Wolkenkratzer, raue Stadtstraßen und eine unterirdische Mine hinab, während Sie gegen feindliche Soldaten, Raumschiffe und mehr kämpfen.

HIER Deadwood PHOBIA Bilder verfügbar HIER Die neueste Folge der bekanntesten Zombie-Serie für VR entführt die Spieler in eine verlassene medizinische Einrichtung, in der es von beispiellosen, verwirrenden Schrecken nur so wimmelt. Deadwood PHOBIA nimmt Sie mit auf eine Reise durch Ihre Ängste, auf der Sie nicht allem trauen können, was Sie sehen.

HIER Squid Game Virtuals Bilder verfügbar HIER Treten Sie gegen Ihre Crew in mehreren spannenden (aber leichter zugänglichen, aber ebenso aufregenden) Minispielen an, die von der Nummer 1 der Netflix-Serie inspiriert sind. Spielen Sie immer wieder, um brandneue Spiele und Herausforderungen zu erleben und zu meistern.

HIER Seekers of the Shard: Dragonfire Bilder verfügbar HIER Begeben Sie sich auf eine Reise durch eine Fantasiewelt und erkunden Sie als Seekers of the Shard eine zerstörte Festung, einen unterirdischen Fluss, ein verwunschenes Grab und den Turm des Drachen.

Deadwood Valley Bilder verfügbar HIER Begeben Sie sich auf eine adrenalingeladene, spannende Reise durch eine von Zombies überrannte Stadt. Ihr Team könnte die Zombie-Bedrohung für immer stoppen oder dabei sterben!

HIER Deadwood Mansion Bilder verfügbar HIER Haben Sie das Zeug dazu, eine Zombie-Apokalypse zu überleben? Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um Deadwood Mansion vor einer furchterregenden Horde Untoter zu schützen.

HIER Curse of Davy Jones Bilder verfügbar HIER Kämpfen Sie auf hoher See gegen eine Vielzahl übernatürlicher Kreaturen und jagen Sie den längst verlorenen Schatz von Davy Jones.

HIER Amber Sky 2088 Bilder verfügbar HIER Werden Sie zu heldenhaften Androiden, die mit futuristischen Waffen ausgerüstet sind, und schweben Sie auf einem Weltraumaufzug durch die Wolken, während Sie die Erde vor einer Alien-Invasion verteidigen.

HIER UFL: Unbound Fighting League Bilder verfügbar HIER Verwandeln Sie sich in einen futuristischen Gladiator und treten Sie in spannenden Duellen in einer atemberaubenden Arena jenseits der Grenzen der Realität gegen Ihre Freunde an.

Nach dem Spiel erhalten alle Gäste personalisierte Highlight-Videos ähnlich wie Filmtrailer -, die all das Lachen, die Schreie, die Intensität und die Aufregung ihres Erlebnisses einfangen.

Sandbox VR bietet ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis mit über 100.000 Fünf-Sterne-Bewertungen von Gästen aus aller Welt! Es ist der perfekte Ort für Gruppenaktivitäten, von Geburtstagsfeiern bis hin zu Firmenveranstaltungen.

Sandbox VR wird von Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners, Craft und der Stanford University sowie von Persönlichkeiten wie Kevin Durant, Justin Timberlake und Katy Perry unterstützt.

Weitere Informationen über Sandbox VR finden Sie unter https://sandboxvr.com/de/osnabrueck.

ÜBER SANDBOX VR

Sandbox VR ist die weltweit führende Adresse für hochwertige, standortbasierte Virtual-Reality-Spiele. Das Unternehmen hat die weltweit immersivste Ganzkörper-VR-Plattform geschaffen und bietet exklusive Spiele, darunter originelle und markenbezogene Erlebnisse wie Squid Game Virtuals, das in Zusammenarbeit mit Netflix entwickelt wurde. Sandbox VR ist mittlerweile an mehr als 60 Standorten vertreten und zieht monatlich über 117.000 Spieler an. Das Unternehmen baut seine globale Präsenz mit florierenden firmeneigenen Standorten und einem robusten Franchising-Programm rasch aus. Das Unternehmen wurde von Fast Company als eines der 2024 Most Innovative Companies ausgezeichnet und ist auf der 2024 Inc. 5000-Liste das 129. am schnellsten wachsende Unternehmen in Amerika. Sandbox VR hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und Niederlassungen in Hongkong und Vancouver. In der letzten Finanzierungsrunde sammelte das Unternehmen über 37 Millionen US-Dollar von Investoren wie Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners und Craft ein. Zu den Einzelinvestoren zählen Justin Timberlake, Katy Perry, Kevin Durant und Will Smith.

