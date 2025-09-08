FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat die Aktien der Deutschen Bank bei unverändertem Kursziel von 26,80 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Kapitalrendite des Bankhauses habe sich zwar verbessert, decke aber weiterhin nicht die Kapitalkosten ab, schrieb Analyst Jochen Schmitt am Montag. Er rät zum Verkauf, weil er 2026 nicht mit signifikantem Gewinnwachstum rechnet und die Aktie in den vergangenen beiden Jahren deutlich gestiegen ist./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:04 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:04 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
