Gold steigt und steigt und steigt. Nichts scheint den Goldpreis aktuell aufhalten zu können. Am Freitag vergangener Woche erhielt das Edelmetall einmal mehr Rückenwind. Dieses Mal durch einen erneut schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Der Markt geht mittlerweile fest davon aus, dass die Zinsen fallen werden. Zehn Prozent sehen sogar einen Zinsschritt von 50 Basispunkten.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte unlängst schon die Jahresendprognose für den Goldpreis auf 3.700 Dollar je Unze angehoben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär