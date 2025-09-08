Anzeige
Montag, 08.09.2025
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
WKN: 892502 | ISIN: AT0000922554 | Ticker-Symbol: ROI
Tradegate
08.09.25 | 09:34
44,800 Euro
-0,44 % -0,200
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
08.09.2025 09:33 Uhr
133 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-DD: Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Rosenbauer International AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Leonding (pta000/08.09.2025/09:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                  Robert Ottel 
   2                 Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                            Vorstand 
b)      Erstmeldung                                
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                  Rosenbauer International AG 
b)      LEI                                  529900DS2PAVS3K9RV51 
   4            Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                AT0000922554 
b)      Art des Geschäfts                           Erwerb von Aktien 
c)      Preis(e)                                Volumen 
        44,1 EUR                                200 
d)      Aggregierter Preis                           Aggregiertes Volumen 
        44,1 EUR                                200 
e)      Datum des Geschäfts                          04.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                           Wiener Börse 
        MIC                                  XWBO (Wien) 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments        Aktie 
        Kennung                                AT0000922554 
b)      Art des Geschäfts                           Erwerb von Aktien 
c)      Preis(e)                                Volumen 
        44,1 EUR                                434 
d)      Aggregierter Preis                           Aggregiertes Volumen 
        44,1 EUR                                434 
e)      Datum des Geschäfts                          05.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                           Wiener Börse 
        MIC                                  XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rosenbauer International AG 
           Paschinger Straße 90 
           4060 Leonding 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Tiemon Kiesenhofer 
Tel.:         +43 664 80 679 6538 
E-Mail:        ir@rosenbauer.com 
Website:       www.rosenbauer.com/ 
ISIN(s):       AT0000922554 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757314800601 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
