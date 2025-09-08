Mainz (ots) -
Woche 38/25
Dienstag, 16.09.
Bitte Zeitkorrekturen beachten:
23.15 Neue Folgen
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Piercings & Protests
Britische Young-Adult-Serie
0.00 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Jobs & Jealousy
Britische Young-Adult-Serie
0.45 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Money & Monologues
Britische Young-Adult-Serie
1.35 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Secrets & Surprises
Britische Young-Adult-Serie
2.20 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Maths & Mistakes
Britische Young-Adult-Serie
3.05 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Dances & Decisions
Britische Young-Adult-Serie
3.55 Eat Pray Love
-6.15
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6112737
Woche 38/25
Dienstag, 16.09.
Bitte Zeitkorrekturen beachten:
23.15 Neue Folgen
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Piercings & Protests
Britische Young-Adult-Serie
0.00 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Jobs & Jealousy
Britische Young-Adult-Serie
0.45 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Money & Monologues
Britische Young-Adult-Serie
1.35 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Secrets & Surprises
Britische Young-Adult-Serie
2.20 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Maths & Mistakes
Britische Young-Adult-Serie
3.05 neoriginal
Boarders - Welcome to St. Gilbert's
Dances & Decisions
Britische Young-Adult-Serie
3.55 Eat Pray Love
-6.15
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6112737
© 2025 news aktuell