EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 17. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.09.2025 / 09:48 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 17. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 1. September 2025 bis einschließlich 5. September 2025 wurden insgesamt Stück 85.762 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 34.967 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 01.09.2025 XETR 20.000 72,2682 1.445.364,26 02.09.2025 XETR 19.762 72,1625 1.426.075,88 03.09.2025 XETR 23.000 71,9998 1.655.996,30 04.09.2025 XETR 12.000 73,3914 880.696,36 05.09.2025 XETR 11.000 73,6676 810.343,88 Gesamt 85.762 72,5085 6.218.476,68

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 01.09.2025 XETR 8.940 65,9919 589.967,60 02.09.2025 XETR 2.818 66,1537 186.421,10 03.09.2025 XETR 6.814 65,9821 449.602,15 04.09.2025 XETR 8.681 67,0884 582.394,70 05.09.2025 XETR 7.714 67,4089 519.991,95 Gesamt 34.967 66,5879 2.328.377,50

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 5. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.034.887 Vorzugsaktien und Stück 1.569.099 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 8. September 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

