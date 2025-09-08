Ein Traditionskonzern hat sich in den vergangenen Jahren komplett neu aufgestellt. Statt volatiler Geschäfte steht heute Stabilität im Vordergrund. Mit milliardenschweren Investitionen treibt das Unternehmen die Energiewende voran und legt damit das Fundament für weiteres Wachstum.Die Zahlen belegen die Stärke: Im ersten Halbjahr 2025 stieg das EBITDA um 13 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, im Kerngeschäft sogar um über 20 Prozent. Das Jahresergebnis liegt bei knapp 3 Milliarden Euro, Cashflows sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
