Potsdam (ots) -Eine Aktion von BB RADIO und Lotto Brandenburg / Schirmherr Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke vergibt Sonderpreis / Gala am 14. November 2025 in der Staatskanzlei PotsdamBrandenburg - ein Land der Ehrenamtlichen!Mehr als 800.000 Menschen engagieren sich hier Jahr für Jahr mit Zeit, Energie und Leidenschaft, um anderen zu helfen und die Gemeinschaft zu stärken. Ob in Sportvereinen, bei den Freiwilligen Feuerwehren, in sozialen Projekten, im Naturschutz, in der Jugend- und Kulturarbeit oder bei der Nachbarschaftshilfe - ohne diesen Einsatz wäre das Land um vieles ärmer.Genau diese "Helden des Alltags" stehen auch 2025 wieder im Mittelpunkt der BB RADIO HörerHelden. Zum 13. Mal werden engagierte Menschen gesucht, die mit Herz und Tatkraft die Gesellschaft bereichern. Bis zum 9. November 2025 können unter bbradio.de Vorschläge eingereicht werden - für Engagierte, die ohne eine Bezahlung mehr geben, als sie müssten, damit anderen helfen und die Gemeinschaft stärken. Oft wirken sie im Stillen, doch nun werden sie ins Rampenlicht gestellt und ihr Engagement sichtbar gemacht.Alle Nominierten erhalten eine besondere Anerkennung: Sie sind Gäste der festlichen BB RADIO HörerHelden-Gala am 14. November 2025 in der Staatskanzlei Potsdam, auf der die Awards feierlich überreicht werden. Die Preise werden in den drei Kategorien "Sport", "Soziales Engagement" und "Kinder und Zukunft" verliehen - jeweils mit 1.000 EUR dotiert als Dankeschön für die wertvolle ehrenamtliche Arbeit.Darüber hinaus vergibt Schirmherr Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke erneut einen Sonderpreis an Projekte oder Vereine, die in besonderer Weise das Gemeinwohl stärken. "Das Ehrenamt ist das Herz unserer Gemeinschaft. Die HörerHelden stehen stellvertretend für die mehr als 800.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger, die mit Leidenschaft und Herzblut für andere da sind. Ihr Einsatz verdient höchste Anerkennung - und ist ein großes Vorbild für uns alle. Ehrenamt macht Brandenburg stark. Mit den HörerHelden sagen wir Danke für diesen unschätzbaren Einsatz."Auch Lotto Brandenburg ist wieder Partner der Aktion. Dazu Geschäftsführerin Anja Bohms: "Lotto Brandenburg engagiert sich seit jeher für das Gemeinwohl. Unsere langjährige Partnerschaft mit den BB RADIO HörerHelden ist uns eine echte Herzensangelegenheit. Die Veranstaltung zeigt beeindruckend, wie vielfältig ehrenamtliches Engagement in Brandenburg ist und welch großen Beitrag es für das tägliche Leben der Menschen leistet."Und Katrin Helmschrott, Geschäftsführerin von BB RADIO, betont: "Seit 13 Jahren sagen wir mit den HörerHelden ganz bewusst Danke! - Danke an die Menschen, die meist im Stillen Großes leisten. Diese Frauen und Männer stehen für Solidarität, Zusammenhalt und Menschlichkeit. Wir möchten ihnen eine Bühne geben, auf der ihr Einsatz sichtbar wird und sie die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen."Mit den BB RADIO HörerHelden 2025 wird erneut ein starkes Signal gesetzt: Ehrenamt ist das Herz der brandenburgischen Gemeinschaft - und verdient höchste Anerkennung.