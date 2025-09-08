Neue Marketingchefin tritt bei SUSE an, um gemeinsam mit der gestärkten regionalen Führung die globale Markteinführungsstrategie auszubauen

LUXEMBURG, Sept. 08, 2025®, ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener und sicherer Lösungen für Unternehmen, gab heute die Ernennung von Margaret Dawson zum Chief Marketing Officer bekannt. In dieser Funktion wird Dawson die globale Marketingstrategie von SUSE vorantreiben und die weltweite Präsenz von SUSE ausbauen, um das Wachstum, die Innovation und die Führungsposition im Bereich Open Source weiter zu stärken.

"Angesichts der steigenden Nachfrage nach Auswahlmöglichkeiten bei Unternehmenskundinnen und -kunden ist SUSE besser denn je aufgestellt, um eine Führungsrolle einzunehmen", so DP van Leeuwen, CEO von SUSE. Mit ihrer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologiemarken und der Umwandlung von Marketing in einen echten Wachstumsmotor bin ich von Margarets Fachkompetenz überzeugt, unsere globale Führungsposition zu stärken und diesen Moment optimal zu nutzen.

Ich freue mich darauf, in die Welt der Open Source zurückzukehren, um unsere Beziehungen zu Kunden und Partnern zu vertiefen, unsere Präsenz auf dem Markt zu stärken und messbare geschäftliche Erfolge zu erzielen", erklärt Dawson. "Die Marktchancen für SUSE sind enorm. Da das Unternehmen seit 33 Jahren führend im Bereich Open-Source-Software für Unternehmen ist, bin ich sehr zuversichtlich, was die Zukunft von SUSE betrifft."

In ihrer Funktion als CMO wird Dawson die Bemühungen leiten, die Unternehmensbotschaft auf dem Markt für Open-Source-Software für Unternehmen zu definieren und zu verstärken, um eine einheitliche Kommunikation über alle Berührungspunkte mit der Marke, den Produkten, den Kunden und der Community hinweg sicherzustellen.

Als renommierte Autorin und Referentin teilt Dawson regelmäßig ihre Erkenntnisse zu Open Source, neuen Technologien, Führungsqualitäten und einem bewussten Lebensstil. Sie wurde als eine der führenden Frauen im Bereich Cloud Computing ausgezeichnet und außerdem bei den Stevie Business Awards zur "Business Role Model of the Year for Women in IT", zum "Mentor and Coach of the Year" sowie von Women We Admire zu einer der "Top 50 Women Leaders of Seattle" ernannt.

Neben der Ernennung von Margaret Dawson hat SUSE sein globales Go-to-Market-Führungsteam durch die Ernennung von Dongun Lee, Regionalleiter für Südkorea, Gen Watanabe, Regionalleiter für Japan, Kingsley Wood, Leiter der Lösungsarchitektur für Nordamerika, und Joao Pereira, Leiter des öffentlichen Sektors für Brasilien, erweitert. SUSE hat Holger Pfister zum Vice President für die DACH-Region befördert, in Anerkennung seiner Arbeit, die die Führungsposition von SUSE in Europa in einer Zeit gestärkt hat, in der Unternehmen zunehmend nach souveränen Lösungen suchen. Durch diese Erweiterung der regionalen Expertise kann SUSE das Kundenerlebnis verbessern und gezielt auf lokale Anforderungen eingehen.

Über SUSE

SUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open-Source-Lösungen für Unternehmen, darunter SUSE®Linux Suite, SUSE®Rancher Suite, SUSE®Edge Suiteund SUSE®AI Suite. Mehr als 60?% der Fortune-500-Unternehmen vertrauen bei ihren geschäftskritischen Workloads auf SUSE und können so überall innovativ sein - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zum Edge und darüber hinaus. SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source und arbeitet mit Partnern und Communitys zusammen, um Kundinnen und Kunden die Flexibilität zu bieten, die Herausforderungen der Innovation von heute zu meistern, und ihnen die Freiheit zu geben, ihre Strategien und Lösungen von morgen weiterzuentwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.suse.com.

