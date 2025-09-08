Hamburg (ots) -Der erfahrene Immobilienunternehmer und Investor Stephan Gerlach veröffentlicht am 23. September 2025 sein neues Buch "Immobilien-Investitionen leicht gemacht". Dabei richtet er sich an alle, die ihre finanzielle Zukunft durch renditestarke Immobilien absichern und ein passives Einkommen aufbauen möchten - ohne den üblichen Aufwand und Stress mit Verwaltung und Mietern in Kauf nehmen zu müssen. Das Buch ist ab sofort im Remote Verlag vorbestellbar und bietet eine praxisnahe Anleitung für Einsteiger und erfahrene Anleger.Stephan Gerlach: "Viele Menschen möchten in Immobilien investieren, lassen sich jedoch von vermeintlich hohen Hürden wie Leerstand, Mietersuche oder Instandhaltungsaufwand abschrecken. Mit meinem Buch möchte ich genau hier ansetzen und zeigen, wie jeder auch ohne Vorerfahrung sicher und rentabel in Immobilien investieren kann. Es soll Lust darauf machen, finanzielle Unabhängigkeit Schritt für Schritt zu erreichen, ohne sich zu verlieren."So führt "Immobilien-Investitionen leicht gemacht" seine Leser umfassend und verständlich durch die Grundlagen des Immobilienmarktes, von der Erkennung vielversprechender Chancen über steuerliche Vorteile bis hin zu Finanzierungsstrategien, die Rendite bei möglichst geringem Risiko versprechen. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf einem innovativen Full-Service-Investmentmodell, das die Verwaltung der Immobilien vollständig an Experten auslagert. Dadurch müssen sich Anleger nicht mit den üblichen Problemen rund um Vermietung und Instandhaltung auseinandersetzen.Darüber hinaus erhalten Leser praxisnahe Fallstudien, konkrete Renditerechnungen sowie Investment-Tests, die bei der Entwicklung einer persönlichen Strategie helfen. Das Buch vermittelt dabei eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung zur ersten Investition und zeigt, wie auch kleine Beträge wirkungsvoll in ein wachsendes Immobilienportfolio umgesetzt werden können. Ergänzend zur Veröffentlichung erhalten Käufer exklusiven Zugang zum "Club der Kapitalanleger", einem Netzwerk mit Informationen, Veranstaltungen und Provisionsmöglichkeiten."Unser Ziel war es immer, mit unserem Rundum-sorglos-Paket eine einfache und sichere Möglichkeit zu bieten, Vermögen zu sichern und eine stabile finanzielle Zukunft aufzubauen. Das Buch ist ein weiterer Schritt, um diesen Weg für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und sie langfristig zu begleiten", sagt Stephan Gerlach abschließend.Weitere Informationen zum Buch unter: https://www.remote-verlag.de/products/immobilien-investitionen-leicht-gemacht und https://www.amazon.de/dp/B0F62BCCMJWeitere Informationen zum Unternehmen: https://gerlachgroup.dePressekontakt:Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbHVertreten durch: Stephan Hilmar GerlachE-Mail: info@gerlachgroup.deWebseite: https://gerlachgroup.de/Original-Content von: Gerlach Verwaltungs- und Beteiligungsges.mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175583/6112801