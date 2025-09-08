© Foto: Arne Dedert - dpaEin kräftiges Plus bei der Industrieproduktion und eine positive Revision der Juni-Daten lassen Hoffnung aufkeimen: Deutschlands Schlüsselbranche könnte die Talsohle durchschritten haben.Die deutsche Industrie liefert nach Monaten der Schwäche ein positives Signal. Im Juli stieg die Produktion um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Besonders Maschinen- und Anlagenbauer trugen zu dem Zuwachs bei. Für zusätzliche Erleichterung sorgte die Korrektur der Juni-Daten. Statt des ursprünglich gemeldeten Rückgangs um 1,9 Prozent ergibt sich nun nur noch ein leichtes Minus von 0,1 …Den vollständigen Artikel lesen ...
