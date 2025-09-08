Anzeige
Mehr »
Montag, 08.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.09.2025 10:27 Uhr
234 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/DAX mit Erholungstag - Politik rückt in den Fokus

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX mit Erholungstag - Politik rückt in den Fokus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag freundlich in den Handel gestartet. Der DAX notiert 0,8 Prozent höher bei 23.785 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent zu. Der Rücksetzer vom Freitagnachmittag in Folge des schwachen US-Arbeitsmarktes ist damit Vergangenheit, die Politik rückt nun bei Investoren in den Fokus. Zunächst ist die Entwicklung in Japan zu nennen. Dort ist, wie sich bereits andeutete, der japanische Regierungschef Shigeru Ishiba zurückgetreten. Die mit dem Rücktritt einhergehenden politischen Risiken wiegen eindeutig schwerer als die guten japanischen Wachstumszahlen für das zweite Quartal, der Yen kommt in Folge unter Druck. Das beflügelt den Nikkei, genau wird man allerdings die japanischen Staatsanleihen beobachten, die mit dem Renditeanstieg jüngst bereits Warnsignale ausgesandt hatten.

In Europa steht ganz klar Frankreich zum Wochenstart im Fokus. Die bevorstehende Vertrauensabstimmung, die der französische Premierminister Francois Bayrou wegen seiner Haushaltspläne anberaumt hat, dürfte aber kaum nennenswerte Auswirkungen auf den Euro haben, urteilt Devisenanalyst Francesco Pesole von ING. Bayrou werde die Abstimmung am Montag voraussichtlich verlieren. Ein "realistisches Szenario" sei, dass Präsident Emmanuel Macron dann einen neuen Premierminister der Mitte oder der rechten Mitte ernennen dürfte, um ein abgeschwächtes fiskalisches Konsolidierungspaket umzusetzen, so Pesole. Die politische Unsicherheit werde zwar hoch bleiben, aber sie werde wahrscheinlich nicht ausreichen, um unkontrollierte Bewegungen bei französischen Staatsanleihen oder dem Euro auszulösen. Ein negatives Ergebnis der Vertrauensabstimmung sei nämlich weitgehend eingepreist.

Auch für Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank ist es wahrscheinlich, dass die Minderheitsregierung von Premierminister Bayrou eine Niederlage erleiden wird. Die Sitzung beginnt um 15:00 Uhr Ortszeit und die Ergebnisse der Abstimmung werden voraussichtlich nach 17:00 Uhr MESZ bekannt gegeben. Doch am spannendsten sei, was als nächstes passieren werde. Präsident Macron werde voraussichtlich einen Premierminister nominieren, der eine neue Mehrheit zur Verabschiedung des Haushalts erreichen könnte. Das würde vermutlich die Unterstützung der sozialistischen Mitte-Links-Partei erfordern, da die rechtspopulistische Nationale Allianz für vorgezogene Parlamentswahlen plädiert habe. Außerdem gebe es in Frankreich auch Generalstreiks am 10. und 18. September. Der CAC-40 legt um 0,2 Prozent zu.

Auch in der Türkei steht die Politik im Mittelpunkt, die Börse verliert rund 1 Prozent. Anhänger der Partei CHP demonstrieren gegen die Absetzung der lokalen Parteispitze - trotz eines Demonstrationsverbots vor der Istanbuler Zentrale der Partei. Grund ist Absetzung der lokalen Parteispitze durch die türkische Justiz. Die Demonstranten sehen die Absetzung als politisch motiviert an.

Gute Konjunkturdaten gibt es derweil aus Deutschland. Nach einem unerwartet deutlichen Anstieg der deutschen Produktion im Juli und einer kräftigen Aufwärtsrevision des Vormonatswerts vertritt Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen die Hoffnung, dass die Produktion ihren Tiefpunkt hinter sich gelassen hat. "Wir gehen davon aus, dass die Produktion in den kommenden Monaten im Trend zulegen wird. Schließlich sollten die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und anderer Notenbanken die Investitionen weltweit begünstigen. Spätestens im nächsten Jahr kommen in Deutschland die Impulse von der expansiven Finanzpolitik hinzu", urteilt er.

Die Aktien von Hellofresh verlieren im frühen Handel 1 Prozent, nachdem das Unternehmen am Freitagabend mitgeteilt hatte, dass Gründer und Co-CEO Thomas Griesel Ende April gehen werde. Griesel hatte Hellofresh im Jahr 2011 zusammen mit Dominik Richter gegründet und gehörte seitdem der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand der Gesellschaft an.

Hannover Rück verlieren ebenfalls 1 Prozent, nachdem der Rückversicherer am Morgen mitgeteilt hat, bei den aktuellen Vertragserneuerungen zum 1. Januar mit "stabilen bis leicht rückläufigen Rückversicherungspreisen" in seinem Schaden-Rückversicherungs-Geschäft zu rechnen. Auch für die Aktie des Wettbewerbers aus München geht es um 1 Prozent nach unten.

Rheinmetall legen um gut 2 Prozent zu, nachdem Jefferies die Kaufempfehlung mit Buy und einem Kursziel von 2.250 Euro bestätigt hat - Vonovia (+0,9%) nahmen die Analysten auf "Kaufen" hoch.

Kontron (+2%) sieht sich derweil wenig betroffen von US-Importzöllen, die Aktie legt im Spezialistenhandel um gut 1 Prozent zu. Kontron "bestätigt, dass die Produkte der Kontron Gruppe weiterhin von den Handelszöllen befreit bleiben, die die US-Regierung der Europäischen Union im Rahmen der Executive Order vom 31. Juli 2025 auferlegt hat, insbesondere von der Verhängung eines Zolls in Höhe von 15 Prozent". 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.347,90    +0,6%    29,75     +8,6% 
Stoxx-50         4.558,13    +0,3%    11,48     +5,5% 
DAX           23.785,11    +0,8%   188,13     +18,5% 
MDAX           30.253,36    +0,8%   241,38     +17,3% 
TecDAX          3.653,46    +0,7%    25,25     +6,2% 
SDAX           16.694,95    +1,0%   166,65     +20,5% 
CAC            7.699,06    +0,3%    24,28     +4,0% 
SMI           12.345,26    -0,2%   -25,31     +6,6% 
ATX            4.616,37    +0,4%    18,76     +25,5% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Fr, 17:20 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1729    +0,1%   1,1719     1,1745 +13,1% 
EUR/JPY           173,09    -0,2%   173,52     172,60  +6,6% 
EUR/CHF           0,9337    -0,1%   0,9345     0,9359  -0,4% 
EUR/GBP           0,8678    -0,0%   0,8678     0,8683  +4,9% 
USD/JPY           147,58    -0,3%   148,07     146,96  -5,8% 
GBP/USD           1,3516    +0,1%   1,3502     1,3525  +7,9% 
USD/CNY           7,0992    +0,0%   7,0981     7,0954  -1,5% 
USD/CNH           7,1281    +0,0%   7,1276     7,1243  -2,8% 
AUS/USD           0,6584    +0,5%   0,6553     0,6561  +5,9% 
Bitcoin/USD       111.237,95    +0,2% 111.059,05   110.783,80 +17,4% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,90    61,87    +1,7%      1,03 -13,9% 
Brent/ICE          66,56    65,50    +1,6%      1,06 -12,2% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.608,45   3.586,09    +0,6%     22,36 +36,7% 
Silber            41,03    41,02    +0,0%      0,01 +42,1% 
Platin          1.195,51   1.176,26    +1,6%     19,25 +34,3% 
Kupfer            4,56     4,55    +0,3%      0,01 +11,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 03:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.