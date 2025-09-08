Berlin/Straßburg, 08.09.2025 (ots) -Plenartagung vom 8. bis 11. SeptemberDas Europäische Parlament tagt vom 8. bis 11. September im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link. Die Plenartagung können Sie im Livestreamim Originalton oder mit Simultanverdolmetschung verfolgen.Debatte zur Lage der Europäischen Union: Am Mittwoch wird Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre erste Rede zur Lage der Europäischen Union seit ihrer Wiederwahl halten und die Auswirkungen der Arbeit der Kommission seit Beginn ihrer Amtszeit sowie ihre Prioritäten für die Zukunft darlegen. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments werden auf die Einschätzung und Strategie der Kommission reagieren und ihre eigenen Prioritäten vorstellen.Mi., 10.09., 09:00-12:20 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/debate-on-state-of-european-union-2025-with-nametags-of-speakers_20250910-0900-SPECIAL-OTHER).EU-USA Handelsabkommen/Zölle: Am Mittwochnachmittag diskutieren die Abgeordneten, die Kommission und der dänische Ratsvorsitz über das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sowie über die Aussicht auf weitere Abkommen mit anderen Handelspartnern.Mi., 10.09, nach 13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250910-0900-PLENARY).Ukraine/Sicherheitsgarantien/EU-Mitgliedschaft: Am Dienstagmorgen diskutieren die Abgeordneten mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas über Maßnahmen der EU zur Gewährleistung von Sicherheitsgarantien und eines gerechten Friedens in der Ukraine. Die Abgeordneten werden auch über einen neuen Bericht diskutieren, in dem die ukrainische Regierung ermutigt wird, die Reformdynamik aufrechtzuerhalten, um das Land auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu unterstützen. Die Abstimmung über den letztgenannten Bericht findet am Dienstag statt.Di., 09.09., ab 09:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250909-0900-PLENARY).Gaza: Am Dienstagmorgen diskutieren die Abgeordneten mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas über die Reaktion der EU auf die Hungersnot in Gaza und die Notwendigkeit, Geiseln freizulassen und eine Zwei-Staaten-Lösung anzustreben. Am Donnerstag werden die Abgeordneten über eine Resolution abstimmen.Di., 09.09., Vormittag bis 11:50 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250909-0900-PLENARY).Maia Sandu: Am Dienstagmittag wird die Präsidentin der Republik Moldau Maia Sandu in einer feierlichen Sitzung zu den Abgeordneten sprechen. Am Dienstagabend debattieren die Abgeordneten mit dem Rat und der Kommission über die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Republik Moldau gegen russische hybride Bedrohungen und bösartige Einmischungen. Am Mittwoch werden sie über eine entsprechende Entschließung abstimmen.Di., 09.09., 12:00-12:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250909-0900-PLENARY).Besteuerung großer digitaler Plattformen: Da die internationalen Gespräche über die Besteuerung digitaler Plattformen nach dem Rückzug der US-Regierung ins Stocken geraten sind, werden die Abgeordneten die Kommission am Mittwoch über die nächsten Schritte befragen.Mi., 10.09., nach 13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250910-0900-PLENARY).Verbraucherschutz/Pauschalreiserichtlinie: Das Parlament debattiert am Mittwoch und stimmt am Donnerstag über Gesetzesvorschläge zum Schutz von Reisenden und zur Sicherung ihrer Erstattungsansprüche im Falle von Reiseunterbrechungen und Insolvenzen von Reiseveranstaltern ab.Debatte: Mi., 10.09., nach 13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250910-0900-PLENARY).Abstimmung: Do., 11.09., 12:00-14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250911-0900-PLENARY).Textil- und Lebensmittelabfälle: Am Dienstag wird das Parlament voraussichtlich endgültig grünes Licht für neue Maßnahmen zur Vermeidung und Reduzierung von Lebensmittel- und Textilabfällen in der EU geben.Di., 09.09., 12:30-13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250909-0900-PLENARY).Waldbrände und Hitzewellen: Am Dienstag debattieren die Abgeordneten über die Notwendigkeit, die EU-Hilfe und -Vorsorge nach den verheerenden Waldbränden dieses Sommers in Südeuropa zu verstärken. Am Donnerstag werden die Abgeordneten darüber diskutieren, wie sie den Menschen durch angemessene Wohnungs- und Gesundheitspolitik helfen können, mit den Rekordtemperaturen zurechtzukommen.Di., 09.09., 13:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250909-0900-PLENARY).Do., 11.09., nach 09:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20250911-0900-PLENARY).Terminkalender der Präsidentin: Am Dienstag wird Parlamentspräsidentin Roberta Metsola vor ihrer Plenarrede mit dem moldawischen Präsidenten Maia Sandu zusammentreffen. Am Mittwoch wird Präsidentin Metsola die Debatte zur Lage der Union leiten. Am Freitag trifft sie sich mit US-Energieminister Chris Wright.Pressetermine:Last-Minute-Briefing zur PlenartagungDer Sprecherdienst des Parlaments präsentiert die Themen der Plenartagung.Mo., 08.09., 16:30-17:00 Uhr, Daphne-Caruana-Galizia-Pressekonferenzraum: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/last-minute-session-briefing_20250908-1630-SPECIAL-PRESSER).Medienbriefing zur Lage der Europäischen Union 2025mit Vizepräsidenten Katarina BARLEY (S&D, DE), Martin HOJSÍK (Renew, SK) und Nicolae STEFANUTA (Grüne/EFA, RO)Di., 09.09., 11:00-11:55, Raum WEISS (LOW) S2.2Anmeldung: presse-berlin@ep.europa.euMedienbriefing zum langfristigen EU-Haushalt 2028-2034 (MFF/MFR)mit den Ko-Berichterstattern Siegfried MURESAN (EVP, RO) und Carla TAVARES (S&D, PT)Di., 09.09., 14:30-15:30 Uhr, Raum WEISS (LOW) S2.1Anmeldung: presse-berlin@ep.europa.euMedienempfangder Media Relations Unit des Europäischen ParlamentsDi., 09.09., 18:30-20:30 Uhr, Rotonde space CHURCHILL-Gebäude, Ebene -01.Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere Informationen:Die Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de)Tagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2025-07-07-SYN_DE.html)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)