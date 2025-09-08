Hamburg (ots) -Die Ansprüche an die Küche in den eigenen vier Wänden steigen. Immer mehr Menschen wünschen sich eine Küche, die mehr ist als nur ein Raum für das reine Zubereiten von Mahlzeiten. Sie soll zugleich ein Ort der Kommunikation und ein Design-Statement sein. Offene Grundrisse mit großzügigen Kochinseln liegen dabei weiterhin im Trend: Sie schaffen Platz für gemeinsames Kochen, fördern Austausch und verleihen der Küche eine wohnliche Qualität. Bei der Planung und Einrichtung der eigenen Küche kommt es entscheidend auf eine professionelle Beratung an. Versierte Küchenstudios helfen dabei, die individuellen Wünsche mit funktionalen Aspekten und aktuellen Trends in Einklang zu bringen. Hier zeigt sich die Qualität eines wirklich guten Studios. Die 100 Besten in ganz Deutschland stellt die aktuelle Ausgabe von AW Architektur & Wohnen vor (#5/25, aktuell im Handel). Für die neue Bestenliste haben die Experten aus der AW-Redaktion auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Bewerbungen von Küchenstudios sorgfältig geprüft."Wir geben unseren LeserInnen eine verlässliche Orientierung bei der Wahl des richtigen Küchenstudios", erklärt Karen Hartwig, Chefredakteurin der AW Architektur & Wohnen. "Mit unserer Auszeichnung können sie sicher sein, dass sie bei diesen Studios kompetente Beratung und hochwertige Planung erhalten - bereits die ersten Schritte zur neuen Küche werden so zu einer positiven Erfahrung. Die große Nachfrage nach unserer Zertifizierung zeigt, wie wichtig diese Qualitätsorientierung sowohl für Kunden als auch für die Studios selbst ist."Zu den ausgezeichneten Studios gehören u.a.:- Schleswig-Holstein: Creativ Küchen Design GmbH, Itzstedt- Hamburg: KÜCHENATELIER Hamburg, Hamburg- Niedersachsen: Küchen Rosenowski, Burgwedel- Bremen: KÜCHEN AM WALL - Exklusive Küchen im Herzen Bremens, Bremen- Mecklenburg-Vorpommern: Das Küchenhaus Liebenberg GmbH & Co. KG, Rostock- Brandenburg: Daniel Küchen & Wohndesign, Potsdam- Berlin: Küchen + Einrichtung Thiem, Berlin- Sachsen: bulthaup carolaplatz, Dresden- Bayern: DROSS & SCHAFFER MÜNCHEN OST, München- Nordrhein-Westfalen: KÜCHENSTUDIO KÖRBER & COHNEN - SIEMATIC AN DER THEATERSTRASSE, Aachen- Rheinland-Pfalz: Frey Küchenzentrum-Innenausbau, Kandel- Saarland: Gerdum Küchen Saarlouis, Saarlouis- Baden-Württemberg: Lehmann Küchen GmbH, Rust- Hessen: KÜCHEN ZAHN, LimburgUm die Aufnahme in die Bestenliste der AW-Redaktion bewerben sich jedes Jahr zahlreiche Küchenstudios, die Datenbank des Magazins umfasst inzwischen mehr als 300 Studios deutschlandweit. Aufnahmekriterien sind eine kreative und kompetente Beratung, innovative Lösungen, ein Sortiment namhafter Küchen- und Küchengerätehersteller und -marken sowie ein weitreichender Service und eine herausragende Umsetzung außergewöhnlicher Kücheneinrichtungen. Die Redaktion von AW Architektur & Wohnen prüft jede Bewerbung und kürt jährlich die 100 Besten in der ganzen Republik.Die "100 besten Küchenstudios in Deutschland 2025" sind Teil des großen Küchenspecials der aktuellen AW Architektur & Wohnen. Auf 60 Seiten präsentiert das Magazin inspirierende Küchenwelten. Die Küche entwickelt sich vom reinen Arbeitsraum zum kommunikativen Mittelpunkt des Wohnens. Offene Grundrisse und Insel-Lösungen verbinden Funktionalität mit Design. Ob puristisch-skandinavisch, im harmonischen "Serenity"-Look, als moderner Landhausstil, urban "Contemporary" oder charmant im Retro-Design - Vielfalt prägt den aktuellen Trend. Unterstützt wird das Kocherlebnis durch smarte Technik: Innovative Kühlgeräte verlängern die Frische von Lebensmitteln, intelligente Öfen erleichtern die Zubereitung und automatische Dunstabzüge sorgen jederzeit für ein angenehmes Raumklima.Ein Titelcover und ein PDF des aktuellen Küchen-Specials stellen wir auf Nachfrage und bei Nennung der Quelle "AW Architektur & Wohnen" gerne zur Verfügung.Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Paul-Dessau-Str. 3c, 22761 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13146/6112822