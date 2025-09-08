Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuemissionsmarkt für Unternehmensanleihen ist mit frischem Schwung in die Herbstsaison gestartet, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Nach der Sommerpause sei der Markt ausgetrocknet und die neuen Bonds würden trotz niedriger Spreads und nur geringer Neuemissionsprämien auf eine große Nachfrage stoßen. Zwar gestalte sich die Konjunkturerholung in Euroland sehr zäh und auch das Zollthema könne jederzeit wieder bremsend in den Vordergrund treten, doch die großen europäischen Unternehmen hätten im zweiten Quartal überwiegend positiv mit ihren Geschäftszahlen überrascht und seien zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte gestartet. Der Marktkonsensus erwarte für das dritte Quartal beim STOXX 600 lediglich ein mageres Gewinnplus, beim DAX sei man dagegen mit einer Erwartung der Gewinnsteigerung um 16% überraschend optimistisch. (Ausgabe September 2025) (08.09.2025/alc/a/a) ...

