Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach den schwachen amerikanischen ADP-Zahlen zeigen nunmehr auch die Daten der offiziellen Statistiker eine Schwäche am US-Arbeitsmarkt sehr klar an, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Im August seien in den USA lediglich 22.000 zusätzliche Jobs entstanden. Der Handlungsdruck bei FED-Chef Jerome Powell sei mit dem Arbeitsmarktbericht von Freitag letzter Woche damit ohne jeden Zweifel weiter gewachsen. Der Druck auf Powell nehme zu. In diesem Umfeld werde die US-Notenbank sehr bald Leitzinssenkungen implementieren müssen (die nächste Sitzung des FOMC sei für den 17. September terminiert). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de