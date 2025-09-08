Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dem Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) (Septemberkontrakt) ist es am Freitag gelungen, deutlich von den schwachen deutschen Industrieaufträgen und vor allem vom enttäuschenden Arbeitsmarktbericht in den USA zu profitieren, so die Analysten der Helaba.Im Zuge dessen sei ein Tageshoch bei 130,22 markiert worden und die bei 129,76 verlaufende 55-Tagelinie sowie die Widerstandslinie bei 129,77 seien klar überwunden worden. Dies stimme zuversichtlich und es sei nicht auszuschließen, dass weitere Kursgewinne folgen würden. Die 100-Tagelinie bei 130,18 sei einem ersten Test unterzogen worden. Darüber bestehe Raum bis 130,60/76 oder sogar bei 131,95, dem Junihoch. Das Indikatorenbild sei noch durchwachsen, helle sich aber auf. Zu beachten sei der weiterhin niedrige ADX, der auf die übergeordnet trendlose Verfassung hinweise. Unterstützung unterhalb der 55-Tagelinie zeige sich bei 129,39 an der 21-Tagelinie und um 129. (08.09.2025/alc/a/a) ...

