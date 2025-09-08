© Foto: Nati Harnik - APWarren Buffett hat klargestellt, dass er über die Auflösung der Kraft-Heinz-Fusion frustriert ist. Experten meinen, dass dem Orakel von Omaha nur noch eins bleibt: die Aktie abzustoßen."Es war sicherlich keine brillante Idee, die beiden Unternehmen zusammenzuführen, aber ich glaube nicht, dass es etwas bringt, sie wieder zu trennen", sagte Buffett vergangene Woche gegenüber CNBC. [spotify]3tb1Or3BpXh4UWa1lsb4bq[/spotify] Die 95-jährige Investmentlegende störte sich an den zusätzlichen Kosten von 300 Millionen US-Dollar für die Abspaltung, der langen Dauer des Prozesses und der Tatsache, dass die Aktionäre nicht über die Transaktion abstimmen konnten. Berkshire Hathaway ist mit einem Anteil …Den vollständigen Artikel lesen ...
