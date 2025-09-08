Baar (ots) -Degussa weitet Altgoldankauf ausDer Goldpreis erreicht aktuell bemerkenswerte Höhen, eine ideale Gelegenheit, um längst vergessene Schmuckstücke zu neuem Leben zu erwecken. Viele Menschen besitzen alten Schmuck, defekte Ketten oder geerbte Einzelstücke, die ungenutzt in Schubladen liegen. Dabei steckt oft mehr Wert darin, als man auf den ersten Blick vermutet - besonders in Zeiten, in denen der Goldkurs auf Rekordniveau liegt.Ob für die nächste Reise, einen lang gehegten Wunsch oder als finanzieller Puffer: Wer jetzt handelt, kann verborgene Werte in neue Möglichkeiten verwandeln.Mit dem professionellen Altgoldankauf schafft Degussa eine vertrauensvolle Möglichkeit, das im Gold enthaltene Potenzial zu nutzen. "Viele Kunden sind überrascht, wie viel ihre alten Schmuckstücke tatsächlich wert sind, vor allem, wenn sie professionell geprüft und korrekt bewertet werden", sagt Straller-von Kersten, Regionalmanager von Degussa.Neuer Service in der Schweiz: Ankauf ab September auch in Zürich und GenfBereits in Deutschland sowie in London und Madrid ansässig, baut Degussa den Altgoldankauf nun weiter aus: Ab September 2025 können Kunden auch an den Standorten Zürich und Genf ihre Edelmetalle direkt vor Ort bewerten und verkaufen lassen.Vor Ort unterstützen begutachten Experten persönlich, transparent, diskret und auf Basis der tagesaktuellen Edelmetallkurse. Angenommen werden Schmuck, Münzen, Barren und andere Altgoldobjekte.Über DegussaDer Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa Goldhandel umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220 Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Grossbritannien.Pressekontakt:Degussa Holding AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar, SchweizAndrea Haener, E-Mail: presse@degussa.comOriginal-Content von: Degussa Goldhandel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051852/100934790