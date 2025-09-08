EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

flatexDEGIRO startet Kryptohandel in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien



08.09.2025 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





flatexDEGIRO startet Kryptohandel in Österreich, Frankreich, den Niederlanden und Spanien Mehr als 2 Millionen Kunden von flatex und DEGIRO haben jetzt Zugang zum Kryptohandel

Handelsmodell von flatexDEGIRO bietet Kunden maximale Transparenz und niedrige, vorhersehbare Kosten Der paneuropäische Online-Broker flatexDEGIRO hat mit der internationalen Einführung des Kryptohandels begonnen und bietet die Produkte nun in vier weiteren Märkten an: Österreich, Frankreich, der Niederlande und Spanien. Nach der Produkteinführung bei flatex Deutschland wurde das Angebot im zweiten Quartal 2025 auf DEGIRO-Kunden in Deutschland ausgeweitet und im August 2025 auf flatex-Kunden in Österreich. Mit der Markteinführung in den Niederlanden, Frankreich und Spanien können Kunden in den Schlüsselmärkten von DEGIRO Kryptowährungen zu niedrigen und vorhersehbaren Kosten handeln, die über die integrierte Lösung eines der führenden Online-Broker zugänglich gemacht werden. flatexDEGIRO bietet den Handel mit rund 20 Kryptowährungen, darunter die größten Coins Bitcoin und Ethereum, rund um die Uhr und ab einer Mindestordergröße von einem Euro an. Das Handelsmodell bietet Kunden maximale Transparenz und niedrige, vorhersehbare Kosten. Es umfasst faire Referenzpreise, die kontinuierlich über mehrere liquide Handelsplätze ermittelt werden, sowie feste Spreads und feste Provisionen. flatexDEGIRO erhebt keine Verwahrgebühren. Oliver Behrens, CEO von flatexDEGIRO, sagte: "Kryptowährungen können ein Anlageportfolio um eine weitere Diversifizierungsstufe ergänzen. Zugang für unsere Kunden zu einem umfassenden Anlageuniversum ist ein Element unserer Strategie, flatexDEGIRO als führende Plattform für Vermögensaufbau in Europa zu etablieren. Attraktive und transparente Preise sind besonders wichtig im Kryptohandel, wo viele Kunden aufgrund intransparenter Kosten immer noch überhöhte Gebühren zahlen." In Deutschland bietet flatex seit Dezember 2024 den Kryptohandel an und wurde nur wenige Monate nach Einführung des Dienstes von Broker-Wahl 2025 zum "Besten Krypto-Broker" gekürt[1]. Die Frankfurt School of Finance & Management führt derzeit im Rahmen einer von flatexDEGIRO in Auftrag gegebenen Langzeitstudie Testkäufe auf dem deutschen Markt durch[2]. Sie unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung der Gesamtkosten und soll Anlegern einen fundierten und nachhaltigen Vergleich ermöglichen. Rollouts in weiteren europäischen Ländern werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2025 folgen. Für die Zukunft plant flatexDEGIRO die Einführung weiterer Produkte und Funktionen, wie Staking und Krypto-Sparpläne. Ansprechpartner für die Medien Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

Telefon +49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker

Director Investor Relations

Telefon +49 (0) 160 3064 404

laura.hecker@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO AG - führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa ( www.flatexdegiro.com , ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund 80 Mrd. € und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab. Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler. Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

[1] https://www.brokerwahl.de/brokerwahl-2025-das-sind-die-sieger-der-wahl-zum-broker-des-jahres-2025/ [2] https://flatexdegiro.com/media/pages/investor-relations/news/ba8611264d-1753425323/250710-flatexdegiro_krypto_testkaeufe-frankfurt-school_update.pdf



08.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

