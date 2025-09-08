

EQS-Media / 08.09.2025 / 11:30 CET/CEST

IFA 2025 - ETON Soundsysteme bringt den legendären TELEFUNKEN Sound zurück nach Berlin Limbach / Frankfurt am Main / Berlin, 5. September 2025 - Als offizieller Lizenznehmer der TELEFUNKEN Licenses GmbH präsentiert die ETON Soundsysteme GmbH auf der IFA 2025 ein vielseitiges Produktportfolio im Bereich moderner Audiotechnik unter der Marke TELEFUNKEN. Dazu zählen vier Over-Ear-Kopfhörer, zwei True-Wireless-Modelle und drei tragbare Lautsprecher. Ergänzt wird das Line-up zum Jahresende durch zwei leistungsstarke Soundbars. "Mit TELEFUNKEN verbindet uns eine traditionsreiche Marke, die wie wir für deutsche Ingenieurskunst und höchste Klangqualität steht", erklärt Rüdiger Forse, Produktmanager bei ETON Soundsysteme. "Alle Audio-Produkte tragen die DNA des legendären TELEFUNKEN Sounds - authentisch, detailreich und für stundenlangen Hörgenuss ohne Ermüdung. "Mit der ARCO-Serie der Over-Ear-Noise-Cancelling-Kopfhörer knüpft ETON Soundsysteme an die über 100-jährige Geschichte der Marke TELEFUNKEN an, die seit jeher für Qualität und Zuverlässigkeit steht. Der Name ARCO erinnert an Georg Graf von Arco, den ersten Technischen Direktor der 1903 gegründeten TELEFUNKEN - Gesellschaft für drahtlose Telegraphie mbH, der mit dem "Arcophon" bereits die Vision verfolgte, großartigen Klang für jedermann erlebbar zu machen. "Das zeitlose Design der Modelle ARCO ONE und ARCO CLASSIC spiegelt das TELEFUNKEN-Erbe wider, während ARCO STYLE und ARCO EVO eine moderne Formensprache repräsentieren", so Forse. "ARCO ONE ist der vielseitige Alltagskopfhörer - perfekt für Arbeit, Sport und Freizeit. ARCO CLASSIC aus echtem Edelstahl verbindet Retro-Charme mit kraftvollem, modernem Sound. ARCO STYLE setzt mit bis zu 140 Stunden Akkulaufzeit und Bluetooth 6.0 neue Maßstäbe in seiner Klasse. ARCO EVO wiederum richtet sich an anspruchsvolle Audiophile, die absoluten Hörgenuss erwarten." Auch im Bereich der In-Ear-Klasse baut ETON Soundsysteme das Portfolio aus. Mit der SPARK-Serie werden zwei True-Wireless-Modelle vorgestellt. SPARK ONE überzeugt mit kräftigem Klang im kompakten Design, sicherem Halt und IPX4-Spritzwasserschutz und ist damit ideal für Sport, Regenwetter oder den täglichen Weg zur Arbeit. SPARK ANC bietet ein dynamisches Klangbild, 11-mm-Treiber sowie aktive Geräusch- und Echounterdrückung (ANC/ENC), was ihn zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag, im Büro oder auf Reisen macht. Das Angebot an mobilen Lautsprechern umfasst drei Modelle, die für verschiedene Einsatzbereiche entwickelt wurden. SOUNDBUDDY TWS ist der kompakte Entertainer mit Magnetbefestigung, flexibel einsetzbar in Küche, Bad, Wohnmobil oder Werkstatt. Zwei Geräte lassen sich kabellos koppeln und liefern ein überraschend breites Stereoerlebnis. DELTA PRO ist ein 35-Watt-Kraftpaket im handlichen Format, das nicht nur für Musik, sondern auch für Arbeit und Freizeit optimiert ist. Dank integriertem Premium-MEMS-Mikrofon eignet er sich zudem hervorragend für Telefonate und professionelle Konferenzen. Mit STEREO ONE präsentiert ETON Soundsysteme schließlich ein Modell, das besonders natürliche Wiedergabe ermöglicht: Zwei unabhängige Verstärker und zwei Lautsprecher in einem 38 Zentimeter breiten Gehäuse sorgen für ein außergewöhnlich lebendiges Stereo-Klangbild. Alle Produkte werden auf der IFA 2025 in Halle 1.2. am Stand 115 der Öffentlichkeit präsentiert.

Über TELEFUNKEN Licenses GmbH Seit ihrer Entstehung im Jahr 1903 steht die Marke TELEFUNKEN für die Grundprinzipien des deutschen Ingenieurwesens, hochwertige Qualität und Innovationen. Die Markenrechte werden heute von der TELEFUNKEN Licenses GmbH, Frankfurt/Main, gehalten, einem Gruppenunternehmen der Gordon Brothers Group, Boston/USA. TELEFUNKEN Licenses GmbH betreibt ein erfolgreiches internationales Markenlizenzgeschäft. Die Unternehmen der TELEFUNKEN Partner Allianz, ein weltweites Netzwerk von selbstständigen Lizenznehmern von TELEFUNKEN, entwickeln und vertreiben in der Tradition dieser Markenwerte eine große Bandbreite von Produkten unter anderem in den Bereichen TV, Video, Audio, Haushaltgeräte. www.telefunken.com Über Gordon Brothers Group Seit 1903 maximiert Gordon Brothers die Liquidität von Vermögenswerten, indem es Menschen, Fachwissen und Kapital zur Lösung geschäftlicher Herausforderungen bereitstellt. Unsere ganzheitlichen Lösungen in den Bereichen Vermögensdienstleistungen, Kreditvergabe, Finanzierung und Handel bieten Kunden wertvolle Einblicke, Strategien und Zeit, um den Wert ihrer Vermögenswerte über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu optimieren. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Einzelhandel, Handel, Industrie, Marken und Immobilien arbeiten wir mit einer breiten Palette von Vermögenswerten weltweit. Unser Hauptsitz ist in Boston und wir haben über 30 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. www.gordonbrothers.com

Über ETON Soundsysteme GmbH

Seit 1983 steht ETON für kompromisslosen Sound dank deutscher Ingenieurskunst. Mit hochwertigen Produkten hat sich ETON als Chassis- und Soundsystemhersteller für High-End-Lautsprechermanufakturen und Lieferant für Luxus-Automarken über 40 Jahre hinweg einen Namen gemacht. Heute ist die ETON Soundsysteme GmbH eine Tochtergesellschaft der paragon GmbH & Co KGaA. Mit den technisch anspruchsvollen und modernen Produkten von paragon im Automotive-Audio-Bereich hat ETON Soundsysteme alle Kompetenzen an Technik und Fertigungs-Know-how im Haus, um innovative und emotional bewegende Consumer-Audio-Produkte anzubieten. www.eton-gmbh.com

Pressekontakt ETON Soundsysteme GmbH Rüdiger Forse Tel.: +49 (0) 6841 8090 1527 E-Mail: ruediger.forse@paragon.ag



