Mainz (ots) -Im fünften Jahr in Folge begrüßt Johannes B. Kerner die Zuschauerinnen und Zuschauer live zu einem "Spenden-Special" der erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion". Dabei wird er unterstützt von Prominenten auf den Expertenstühlen und weiteren TV-Persönlichkeiten am Telefon, die die Spenden für die Deutsche Krebshilfe entgegennehmen. Erstmals nehmen mit Günther Jauch, Ulla Kock am Brink und Elton drei der bekanntesten Quiz-Moderatoren Deutschlands selbst am Kandidatenpult des "Quiz-Champion" Platz. Am Samstag, 13. September 2025, 20.15 Uhr, startet das dreistündige "Spenden-Special" live im ZDF, ab 23.15 Uhr wird die "Spenden-Challenge" weitere drei Stunden live im ZDF-Streaming-Portal fortgesetzt.Johannes B. Kerner: "Die Deutsche Krebshilfe setzt sich mit großem Engagement für krebskranke Menschen ein. Es ist mir eine Ehre, diese wichtige Arbeit gemeinsam mit engagierten Prominenten im Rahmen eines besonderen Quizabends zu unterstützen."Günther Jauch, Ulla Kock am Brink und Elton wollen ZDF-"Quiz-Champion" werdenIn "Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" trifft im ZDF auf Kandidatenseite die geballte Quiz-Expertise aufeinander: Günther Jauch, Ulla Kock am Brink und Elton wollen Quiz-Champion werden. Können die Moderatorin und die Moderatoren ebenso souverän die Quizfragen beantworten, die sie über Jahre selbst gestellt haben? Zu Beginn des Spiels müssen sie sich wie gewohnt einer Schnellwissensrunde stellen. Wenn sie diese schaffen, warten fünf spannende Duelle gegen die Experten. Ihre Gegner sind: Axel Milberg (Literatur und Sprache), Sarah Wiener (Ernährung), Franziska van Almsick (Sport), Michael Bully Herbig (Film und Fernsehen) und Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen). Wer den Abend gewinnt, sammelt pro gewonnenem Duell Spenden für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe.Parallel zum Quiz gibt es in der dreistündigen Live-Show viele Informationen rund um die Arbeit der Deutschen Krebshilfe. In Gesprächen und Einspielern werden Initiativen, Projekte und die Forschung der gemeinnützigen Organisation vorgestellt. Johannes B. Kerner spricht mit Betroffenen über ihren Umgang mit der Krankheit und über die Versorgung krebskranker Menschen und deren Angehörigen in schwieriger Zeit. Während der Sendung nehmen Prominente im Studio die Spendenanrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer entgegen, mit dabei unter anderem: Schlagerstar Ella Endlich, die Schauspieler Kostja Ullmann, Monika Baumgartner ("Der Bergdoktor"), Thorsten Nindel, Raul Richter ("Notruf Hafenkante") und Dominic Boeer ("SOKO Wismar"), die Content-Creatorinnen Nina Bott und Jule Nagel, die Moderatorinnen Mareile Höppner und Susanne Klehn, Mirjam Meinhardt vom "ZDF Mittagsmagazin" und Ex-Fußballer Heiko Herrlich.Das "Quiz-Champion"-Live-Event ab 23.15 Uhr im ZDF-Streaming-PortalAufgrund des außerordentlichen Erfolgs des Livestream-Events "Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge" anlässlich des 50. Geburtstags der Deutschen Krebshilfe im vergangenen Jahr, verlängert das ZDF die Show erneut in seinem Streaming-Portal: Nach dem dreistündigen Spenden-Special im TV wird in "Der Quiz-Champion - Die Spenden-Challenge" ab 23.15 Uhr im ZDF-Streaming-Portal live weitergequizzt - der Moderator, ein Großteil des Experten-Teams und das Konzept bleiben dabei gleich.Social-Media-Stars von Plattformen wie YouTube, Instagram oder Twitch, aber auch bekannte Gesichter aus jungen Formaten des ZDF stellen sich während der Nacht in immer neuen Spielrunden der Spenden-Challenge beim "Quiz-Champion" den Experten. Mit dabei sind unter anderen Negah Amiri, die lesotwins Leonie und Sophie Klassen sowie Marti Fischer. Der Clou in der Verlängerung: Für jedes gewonnene Duell werden zusätzliche 1000 Euro für die Deutsche Krebshilfe erspielt. Wer sich durch alle fünf Kategorien gequizzt hat, nimmt im weiteren Verlauf der Nacht Spenden für die Krebshilfe per Telefon entgegen oder chattet live mit Zuschauerinnen und Zuschauern."Der Quiz-Champion - Das Spenden-Special" wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.