Eschborn (ots) -Wer Fernweh spürt und mehr fürs Geld möchte, findet bei trendtours jetzt die perfekten Angebote: Die neue Fernreisen-Saison 2026 bringt eine riesige Auswahl exotischer Gruppen-Rundreisen - und das zu Preisen, die fast immer unter denen anderer Anbieter liegen.Highlights für Entdecker - günstiger als je zuvorDer Best-Ager-Spezialist trendtours hat sein Portfolio um rund 20 Prozent erweitert: 35 Rundreisen auf allen Kontinenten, mit über 1.000 Reiseterminen und 23 Touren, die exklusiv in der neuen Broschüre "Fernreisen 2026" präsentiert werden - darunter brandneu: Mauritius (https://www.trendtours.de/reisen/mauritius), Tibet (https://www.trendtours.de/reisen/tibet), Amerikas Nordosten, Thailand & Laos (https://www.trendtours.de/reisen/thailand-laos) und mit Argentinien & Brasilien (https://www.trendtours.de/reisen/argentinien-brasilien)seit 2019 erstmals wieder eine Rundreise durch Südamerika.Qualität trifft Preisvorteil - mit Garantie"Unser Anspruch ist klar: Wir wollen unseren Gästen Rundreisen zu den günstigsten Preisen im Markt anbieten - ohne Kompromisse bei der Qualität", erklärt Markus Daldrup, CEO von trendtours. "Gerade bei Fernreisen, die mit hohen Kosten verbunden sein können, ist es uns wichtig, attraktive Angebote zu erschwinglichen Preisen zu ermöglichen."Individuell reisen, ob groß oder kleinNeben klassischen Gruppenreisen legt trendtours zunehmend Wert auf kleinere Formate. Viele Touren sind auch als Kleingruppen mit maximal 20 Teilnehmern buchbar, einige sogar exklusiv in Minigruppen mit bis zu sechs Personen. Damit reagiert der Veranstalter auf die steigende Nachfrage nach individuelleren Reisen.Drei Preisbeispiele:- Mauritius (https://www.trendtours.de/reisen/mauritius): 11-tägige Rundreise in der Kleingruppe ab 1.999 EUR- Tibet (https://www.trendtours.de/reisen/tibet): 14-tägige Erlebnisreise nach China und Tibet in der Kleingruppe ab 2.599 EUR- Argentinien & Brasilien: (https://www.trendtours.de/reisen/argentinien-brasilien) 12-tägige Erlebnisreise ab 3.399 EURDie neue Broschüre wird an Stammkunden und über 4000 Reisebüropartner verschickt und ist ebenso wie das gesamte Programm online unter www.trendtours.de buchbar.Über trendtours:trendtours ist der führende Veranstalter für Best-Ager-Reisen in Deutschland. Das im Jahr 2005 gegründete Unternehmen verzeichnete in 2024 mehr als 261.000 Gäste und einen Umsatz von über 302 Millionen Euro. Der Angebotsschwerpunkt sind weltweit geführte Rundreisen per Bus, Flug oder Schiff. trendtours vertreibt seine Reisen direkt und über mehr als 4.000 Reisebüropartner. Der in Eschborn bei Frankfurt a. M. ansässige Spezialist beschäftigt mehr als 170 Mitarbeiter. Zur Geschäftsführung gehören Markus Daldrup (CEO), Christian Holz und David Firle.Pressekontakt:Mario KöpersKC3 GmbH+49 170 5672100Original-Content von: trendtours Touristik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133410/6112955