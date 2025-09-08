Robinhood zählte seit Monaten zu den Favoriten für eine Aufnahme in den S&P 500, jetzt ist es endlich so weit. Wie Indexbetreiber S&P Dow Jones am Freitag nach Handelsschluss mitteilte, zieht der Online-Broker am 22. September in den marktbreiten US-Leitindex ein. Für Strategy (ehemals MicroStrategy) haben sich entsprechende Hoffnungen indes nicht erfüllt.S&P Dow Jones hat am Freitagabend die Ergebnisse der vierteljährlichen Indexüberprüfung bekanntgegeben. Im S&P 500 mit den 500 wichtigsten US-Konzernen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
