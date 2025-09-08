Köln (ots) -Der Weg in eine konvergente Zukunft geht weiter: Gemeinsam mit Eurowings testet die Ad Alliance das neue BigScreen Package - und bündelt erstmals die Big-Screen-Reichweite von linearem TV (LTV), Addressable TV (ATV) und Connected TV (CTV) in einem einzigen, einheitlich buchbaren Angebot. Damit entsteht eine gattungsübergreifende Lösung für maximale Sichtbarkeit, Relevanz und Planbarkeit auf dem größten Screen im Haushalt.Ein Angebot, eine Buchung, ein ReportingDas neue Angebot ermöglicht eine konvergente Mediaplanung und bedient den steigenden Bedarf an effizienter Reichweitensteuerung und validierter Zielgruppenerreichung über alle Big-Screen-Kanäle hinweg. Werbungtreibende erhalten einen einfachen Zugang zu adressierbarer Massenreichweite, gestützt durch eine kontaktbasierte Abrechnung auf Zielgruppenbasis (Zielgruppen-TKP). Das Versprechen: Ein Angebot, eine Buchung und ein Reporting.Das BigScreen Package im Überblick:1. Konvergente Ausspielung über alle Big-Screen-Kanäle - LTV, ATV und CTV in einem Paket.2. Einkauf und Abrechnung auf Zielgruppenbasis - Zielgruppen-TKPs auf Basis von AGF-, SmartX- und CrossVerify-Daten.3. KI-gestützte Planung und Optimierung - automatisierte Mediaplanung, Platzierung und laufende Optimierung mit "Ad Alliance AdVise" und dem Cross Device Graph.4. Einheitliches Reporting - gattungsübergreifende Leistungsnachweise in einem Bericht.5. Optionales Wirkungsreporting - Studie zu Werbewirkung (CampaignImpact by RTL Data) und Engagementmessung (CrossImpact by Realytics) zusätzlich buchbar."Ich flieb's" von Eurowings macht den AnfangEurowings setzt als First-Mover auf das neue BigScreen Package der Ad Alliance. Im Rahmen einer humorvollen Markenkampagne mit Augenzwinkern werden drei 15-Sekunden-Spots zurzeit im Live-Test vier Wochen lang über das Big-Screen-Portfolio der Ad Alliance ausgespielt. Betreuende Mediaagentur ist Zenithmedia (Publicis)."Mit der Kampagne 'Ich flieb's' haben wir unsere Marke im vergangenen Jahr konsequent neu ausgerichtet: Mehr Leichtigkeit für alle ist unser klarer Markenkern", sagt Dirk Otto, Head of Marketing von Eurowings. "Das BigScreen Package eröffnet uns die Möglichkeit, diese Markenidee groß und aufmerksamkeitsstark zu inszenieren und zugleich mit datenbasierter Präzision und validem Wirkungsnachweis zu unterlegen. Unser Ziel ist es, langfristig Markenstärke aufzubauen und relevante Botschaften nachhaltig bei unseren Kund:innen zu verankern. Dabei setzen wir bewusst auf kreative, humorvolle Kommunikation, die Nähe schafft und unsere Marke erlebbar macht. Als First-Mover für das BigScreen-Package verbinden wir innovative Mediaplattformen mit unserer Markenführung, um Relevanz und Aufmerksamkeit intelligent zu steigern - immer mit Blick auf das Kundenerlebnis und die nachhaltige Wirkung unserer Botschaften."Robert Bündge, Managing Partner bei Publicis Media, ergänzt: "Das BigScreen Package verbindet die Stärken des linearen TVs mit den Vorteilen digitaler Ausspielung und punktet durch Zielgruppen-TKPs, KI-gestützte Umsetzung und übergreifendes Reporting. Wir freuen uns, dieses neue Produkt gemeinsam mit unserem Kunden Eurowings als First-Mover einzusetzen und so die Möglichkeiten einer voll integrierten BigScreen-Strategie konsequent weiterzuentwickeln."Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance: "Unser Ziel ist klar: Media einfacher, vergleichbarer und effektiver machen. Das BigScreen Package ist ein zentraler Baustein unserer Konvergenzstrategie. Es bündelt erstmals die lineare und digitale Big-Screen-Reichweite in einem Angebot - einfach buchbar, kontaktbasiert planbar und KI-gestützt optimierbar. Damit laufen wir immer näher Richtung Total Video Spot."Die Einführung des BigScreen Package ist ein weiterer Meilenstein in der Transformationsgeschichte der Ad Alliance unter dem Label CrossOver Evolution - und schlägt ein neues Kapitel auf dem Weg zu einer vollständig konvergenten Videoplanung auf.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Katharina Knop | Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T: +49 221-456-74226 | katharina.knop@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6112975