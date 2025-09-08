Linz (www.anleihencheck.de) - Am Freitag wurden die Arbeitsmarktdaten für die USA veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Arbeitslosenquote sei mit +4,3% unverändert ausgefallen. Erschreckend niedrig gewesen sei jedoch die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft - nur +22.000. Kurz gesagt: Der US-Arbeitsmarkt strauchele. Die US-Notenbank werde bei ihrer nächsten Zinsentscheidung am 17.09.2025 entsprechend reagieren und sehr wahrscheinlich den Leitzins um 25 Basispunkte senken. Aktuell liege die Markterwartung zugunsten einer Zinssenkung bei 80%. Das Währungspaar EUR/USD habe entsprechend reagiert und sei wieder auf Werte über 1,1700 geklettert. Charttechnisch sei das Erreichen der Kursspitze bei 1,1829 möglich. (08.09.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
