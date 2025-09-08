CATL hat auf der IAA Mobility seine Batterie Shenxing Pro vorgestellt - ein LFP-Akku speziell für die Anforderungen der Elektromobilität in Europa. Der Energiespeicher kommt in zwei Varianten auf den Markt - eine mit großer Reichweite und eine mit Fokus auf ultraschnelles Laden. CATL hat am Vorabend der IAA Mobility zur Pressekonferenz geladen und in München seine neue Shenxing Pro-Batterie ins Rampenlicht gerückt. Der Produktname ist bekannt: Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net