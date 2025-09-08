Nürnberg (ots) -Huawei FusionSolar hat offiziell sein neues Trainingszentrum in Nürnberg eröffnet. Mit dieser Investition unterstreicht das Unternehmen sein starkes Engagement im deutschen Markt und bietet Installateuren und Partnern ab sofort praxisnahe Schulungen mit realen Testanlagen für Residential- und Commercial & Industrial (C&I)-Anwendungen.Das neue Zentrum ist Teil einer langfristigen Investitionsstrategie von Huawei FusionSolar in Deutschland: Insgesamt sind in den kommenden fünf Jahren rund 10 Millionen Euro für den Standort vorgesehen, allein im Jahr 2025 investiert Huawei 1,5 Millionen Euro. Der Standortvertrag ist auf mindestens fünf Jahre angelegt - ein klares Signal für die dauerhafte Verankerung im deutschen Markt.Das Zentrum ermöglicht, die steigende Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in der Solarbranche zu bedienen. In praxisorientierten Trainingsmodulen können Installateure die Installation, Inbetriebnahme und das Monitoring der Huawei FusionSolar Produkte realitätsnah erlernen und direkt selbst ausprobieren.Jährlich sollen im Trainingszentrum 1.000 bis 2.000 Installateure und Partner geschult werden. Dazu sind rund 72 Trainings pro Jahr geplant, die sowohl praxisnahe Vor-Ort-Trainings an realen Testanlagen als auch digitale Schulungsmodule umfassen."Mit dem neuen Trainingszentrum schaffen wir einen Ort, an dem Wissen, Praxis und Technologie zusammenkommen. Unser Ziel ist es, Installateuren die besten Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand zu geben, um die Energiewende in Deutschland aktiv mitzugestalten", sagte Tommy Zhou, CEO Huawei Deutschland bei der Eröffnungsfeier.Neben Installateuren waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verbänden sowie Fachmedien vor Ort, um einen Blick auf die neue Schulungsumgebung zu werfen. Die Eröffnung markiert einen weiteren wichtigen Schritt von Huawei FusionSolar, langfristig in den deutschen Markt zu investieren und Partner eng in den Transformationsprozess zur nachhaltigen Energiezukunft einzubinden.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises (Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000 Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Huawei Technologies Deutschland GmbHPatrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comBurson GmbHKarolin RauEmail: Huawei.Press@bursonglobal.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/6112998