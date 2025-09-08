© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa - dpa-BildfunkE-Commerce-Riesen wie Alibaba, JD.com und Meituan schreiben im Instant Retail bislang rote Zahlen. Das veränderte Konsumverhalten treibt Chinas Online-Riesen in einen Investitions-Wahn - mit ungewissem Ausgang.Chinas Geschäft mit einstündigen Lieferungen hat sich bei Tech-Riesen wie Alibaba, Meituan und JD.com zu einem resoluten Wettlauf um Marktanteile entwickelt. Kunden werden mit Rabatten und Coupons überhäuft, womit sich die aggressive Preispolitik tief in die Margen frisst. Auch deshalb schreibt das Geschäft im Instant Retail bislang rote Zahlen, weshalb Analysten mittlerweile Gewinnwarnungen und Abwärtskorrekturen herausgegeben haben. Besonders JD.com ist bereits enorm unter Druck, so …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE