Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und Embedded Computing Technology (ECT), bestätigt, dass ihre Produkte weiterhin von den von der US-Regierung verhängten Handelszöllen in Höhe von 15 % ausgenommen bleiben. Grundlage ist die Executive Order vom 31. Juli 2025, die Zölle auf EU-Produkte vorsieht. Kontron Aktie: Strategische Präsenz in Nordamerika zahlt sich aus Kontron profitiert von seiner starken Präsenz in den USA und Kanada mit eigenen Tochtergesellschaften und Produktionsstandorten. Dadurch kann das Unternehmen bereits heute für 85 bis 90 % seiner Produkte Einfuhrzölle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
