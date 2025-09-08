Die AppLovin-Aktie feierte in den letzten sechs Monaten ein grandioses Comeback an der Börse. Nachdem sich der Kurs des Werbetechnologieanbieters im Februar und März mehr als halbierte, hat die Aktie inzwischen alle Verluste wieder wettgemacht und steigt zum Wochenstart auf ein neues Allzeithoch. Was steckt hinter der jüngsten Kursrallye? Aufnahme in den S&P 500 Auslöser des starken Wochenauftakts im europäischen Handel ist die Nachricht, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de