Hamburg (ots) -Von überzeugenden Headlines über suchmaschinenoptimierte Blogartikel bis hin zu Social-Media-Beiträgen, die begeistern - dieser sechsteilige Online-Workshop vermittelt Ihnen die Grundlagen und Feinheiten des Schreibens für digitale Medien. Hier lernen Sie alles, um in der digitalen Kommunikation professionell und zielgerichtet zu texten.Ergänzt wird der Kurs durch praxisnahe Übungen und interaktive Sessions, um Ihre Schreibfähigkeiten schnell zu verbessern. Konkrete Tool-Tipps, Checklisten zur Effizienzsteigerung und viel Inspiration durch den Austausch in der Gruppe runden das interaktive Training ab. Zusätzlich erhalten Sie individuelles Feedback im Einzel-Coaching.Schreiben für digitale Medien - auf allen KanälenTermine: 11. November bis 9. Dezember 2025, jeweils eine Online-Session pro Woche am Dienstagvormittag. Einstündige Abschlussveranstaltung am 11. Dezember 2025.Inhalte im Überblick- Grundlagen - Online strategisch und zielgerichtet schreiben- SEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werden- Social Media - Prägnant und wirkungsvoll schreiben- Newsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der Zielgruppe- KI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPT- Gemeinsame Reflexion zum Abschluss der SchulungKey Facts- Termine: 11. November bis 9. Dezember 2025, jeweils eine Online-Session pro Woche am Dienstagvormittag. Einstündige Abschlussveranstaltung am 11. Dezember 2025.- Leitung: Simone Maader, Texterin und Content-Strategin.- Veranstalter: news aktuell Academy.- Teilnahmegebühr: 890 Euro zzgl. MwSt. / 1.059,10 Euro inkl. MwSt.- Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.- Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis 27. Oktober 2025- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 12 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.- Stornierung: bis zum 28. Oktober 2025 kostenfrei möglich.- Durchführung: online via zoom.Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.Programm und AblaufGrundlagen - Online strategisch und zielgerichtet schreibenDienstag, 11 November 2025, 10:00 - 13:00 UhrTexte effizient planen, schreiben und überarbeitenZielgruppen verstehen und ansprechenDie Psychologie der digitalen Leser*innen - wie Aufmerksamkeit online funktioniertKreativtechniken für starke Headlines und spannende EinstiegeSchreibblockaden überwinden: Praktische Tools und TricksSEO-Texte und Blogs - Inhalte, die gefunden und gelesen werdenDienstag, 18. November 2025, 10:00 - 12:00 UhrGrundlagen der Suchmaschinenoptimierung (SEO) für Texter*innenKeywords richtig einsetzen, ohne den Lesefluss zu störenStruktur und Aufbau von BlogartikelnTipps zur Content-Promotion und -DistributionSocial Media - Prägnant und wirkungsvoll schreibenDienstag, 25. November 2025, 10:00 - 13:00 UhrPlattformspezifisches Schreiben (Instagram, LinkedIn, Facebook)Storytelling für kurze Formate: Wie Sie online Geschichten erzählenCall-to-Actions, die wirkenVisuelle Elemente und Texte kombinierenDie Kunst der MicrocopyNewsletter und E-Mail-Marketing - Direkt in den Posteingang der ZielgruppeDienstag, 2. Dezember 2025, 10:00 - 13:00 UhrAufbau und Struktur erfolgreicher NewsletterPersönliche Ansprache versus professionelle DistanzBetreffzeilen, die zum Öffnen einladenAutomatisierungen effektiv einsetzenAnalyse und Optimierung: KPIs für Newsletter-TexteKI im Schreibprozess - Effizienzsteigerung mit Tools wie ChatGPTDienstag, 9. Dezember 2025, 10:00 - 12:00 UhrSinnvolle Einsatzmöglichkeiten von KI für Texter*innenTools und Tipps für die Unterstützung im AlltagLive-Demo: Wie Sie mit KI Texte erstellen und optimierenGrenzen der Automatisierung und der Wert von persönlichem StilAbschluss: Gemeinsame Reflexion und FragerundeDonnerstag, 11. Dezember 2025, 10:00 - 11:00 UhrPlus: Eine Stunde Einzel-CoachingDas integrierte Einzelcoaching macht den besonderen Wert des Kurses aus: Nach der Anmeldung wählen Sie einen Termin für Ihr individuelles Coaching, wofür verschiedene Tage und Zeiten zur Auswahl stehen. Im geschützten Rahmen sprechen Sie mit der Trainerin über Ihre Texte und erhalten ein persönliches Feedback. Die Teilnahme ist optional.Dieser Workshop ist geeignet für Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Interner Kommunikation oder Agenturen.Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin (https://www.maader.de) für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Texten. Download Informationen und Programm (https://www.newsaktuell.de/pdf/handout_texte-die-wirken_ows_nov2025.pdf)
Mehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/