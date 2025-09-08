© Foto: UnsplashDer IPO-Markt kommt wieder in Fahrt. Laut dem Analysehaus Renaissance Capital wollen 6 Unternehmen den Sprung aufs Börsenparkett wagen - darunter prominente Namen. Trotz abkühlender Temperaturen könnte es für Anleger in dieser Woche heiß hergehen. Ratenzahlungsanbieter Klarna will laut Barron's bis zu 34,3 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 35 und 37 US-Dollar verkaufen und würde damit rund 1,3 Milliarden US-Dollar erlösen. Das entspräche einer Bewertung von rund 14 Milliarden US-Dollar - deutlich unter der Höchstmarke von 46 Milliarden US-Dollar aus der SoftBank-Runde von 2021. Gemini plant derweil, durch die Ausgabe von 16,7 Millionen Aktien bis zu 300 Millionen US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
