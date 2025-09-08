Münster (ots) -Auch ohne passende Superzahl konnte bei der Samstags-Ziehung von LOTTO 6aus49 (6. September) ein WestLotto-Kunde aus NRW jubeln: Der Glückspilz aus dem Kreis Warendorf sagte alle sechs Gewinnzahlen korrekt voraus und schnappte sich damit die rund 2,2 Millionen Euro aus dem zweiten Rang.Während der Spätsommer an diesem Wochenende in NRW noch mal richtig Gas gegeben hat, wurde der Samstag für einem WestLotto-Kunden noch sonniger: Bei der Ziehung von LOTTO 6aus49 (6. September) gelang ihm mit den Zahlen 2-4-16-29-44-45 als einzigem Tipper bundesweit ein Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Dies reichte aus, um ihn zum zweifachen Millionär zu küren.Online-Tipp abgegebenDer frischgebackene Millionär hat seinen Wohnsitz im Kreis Warendorf. Seinen Spielauftrag hat er am Tag der Ziehung online auf westlotto.de abgegeben. Nun werden seinem Konto exakt 2.196.316,70 Euro gutgeschrieben.Weitere Hochgewinne in NRWAuch weitere Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen durften sich über Hochgewinne freuen: Zwei Online-Tipper aus dem Kreis Recklinghausen räumten in Gewinnklasse 6 der GlücksSpirale ab und dürfen nun jeweils 100.000 Euro ihr Eigen nennen.Jackpot steigt weiterDie Superzahl 1 konnte am Samstag kein Spielteilnehmer bei LOTTO 6aus49 vorweisen. Der Jackpot blieb damit unangetastet und wächst zur nächsten Ziehung am Mittwoch (10. September) auf rund 6 Millionen Euro an. Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen sowie online in der WestLotto-App und unter westlotto.de möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6113074