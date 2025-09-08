- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202509.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 VEH-News
- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202509.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:38
|Bayreuther Bierbrauerei AG: "Solide Entwicklung" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202509.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|28.07.
|Bayreuther Bierbrauerei AG: "Mit dem "Bayreuther Hell" landete die oberfränkische Brauerei einen Volltreffer" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVBayreutherBierbrauerei2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|05.06.
|Bayreuther Bierbrauerei AG - HV am 17.07.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 17. Juli 2025 in der Bayreuther Bierbrauerei AG, Herzogkeller, Hindenburgstr. 9, 95445 Bayreuth um 11:00 Uhr statt. Ausgleichszahlung 5,5923...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYREUTHER BIERBRAUEREI AG
|-
|-