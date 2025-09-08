Bonn (ots) -Themenwoche Europa bei phoenix:"Neue Zölle, neue Ziele - wohin steuert Europas Wirtschaft?"Anlässlich der "State of the Union"-Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 10. September widmet phoenix vom 8. bis 12. September eine umfangreiche Themenwoche der wirtschaftlichen Lage Europas. Unter dem Titel "Neue Zölle, neue Ziele - wohin steuert Europas Wirtschaft?" beleuchtet phoenix in Interviews, Reportagen und Dokumentationen die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und Perspektiven der Europäischen Union. Zudem werden die wichtigsten EU-Parlamentsdebatten aus Straßburg live übertragen.Im Fokus steht die Frage, wie Europa wirtschaftlich zwischen geopolitischen Spannungen, US-Zöllen, dem Krieg in der Ukraine und inneren politischen Herausforderungen navigiert. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Rolle Ursula von der Leyens, die sich nach dem jüngsten Misstrauensvotum im EU-Parlament mit hohen Erwartungen aller Fraktionen konfrontiert sieht.Programm-Highlights der Themenwoche Europa:- europatalkDienstag, 9. September und Mittwoch, 10. September, jeweils um 8.45 Uhr erwartet sie ein Streitgespräch aus dem Europäischen Parlament in Straßburg im phoenix europatalk.Dienstag, 9. September, 8.45 Uhr: Am Dienstag diskutieren im phoenix europatalk die EU-Abgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des EU-Parlaments Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der EU-Abgeordnete Martin Schirdewan (Die Linke).Zudem zeigt phoenix ab 17.30 Uhr in der Sendung 'phoenix der tag' ein Interview mit dem EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität, Valdis Dombrovskis.Am Mittwoch, 10. September, um 8.45 Uhr, vor der "State of the Union", diskutieren im phoenix europatalk die Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments, Katarina Barley (SPD) und Sabine Verheyen (CDU), über die bisherige Bilanz und die künftigen Herausforderungen für die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.- Misstrauensvotum in Frankreich - live bei phoenixMontag, 8. September, ab 17:30 Uhr - (live linear & digital)Der amtierende Premierminister François Bayrou stellt im französischen Parlament die Vertrauensfrage. phoenix zeigt das Misstrauensvotum ab 17.30 Uhr.Zudem sendet phoenix das Interview mit der EU-Abgeordneten Fabienne Keller (Fraktion Renew Europe) zum Misstrauensvotum im französischen Parlament ebenfalls in phoenix der tag ab 17.30 Uhr.- EU-Parlamentsdebatten live aus StraßburgDienstag, 9. September (linear und digital)live 9.00 Uhr gemeinsame Aussprache zur Ukraine mit Erklärung von Kaja Kallas, EU-Außenbeauftragte, zu Maßnahmen der EU zur Gewährleistung von Sicherheitsgarantien und einem gerechten Frieden für die Ukrainelive HBB-TV: 10.30 Uhr Gaza am Rande des Zusammenbruchs: Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der Hungersnot, dringende Notwendigkeit der Freilassung von Geiseln und Fortschritte in Richtung einer Zwei-Staaten-LösungMittwoch, 10. Septemberlive ab9.00 Uhr Lage der Union - Erklärung der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen- Reportage: "Putins Kriegskasse - Was bewirken die Russland-Sanktionen?"Dienstag, 9. September, 13.30 Uhr, abrufbar in den Mediatheken von ARD und ZDFDarüber hinaus liefert das neue phoenix plus: "Putins Kriegskasse - Was bewirken die Russland-Sanktionen?" ab Montag Einblicke in die Auswirkungen der Sanktionspakete der EU sowohl auf Russland als auch auf die EU und Deutschland.- Korrespondenten berichten aus Europa Täglich werfen in unserer Live-Berichterstattung die Korrespondentinnen und -Korrespondenten von ARD und ZDF einen Blick auf die wirtschaftliche Lage einzelner Mitgliedsstaaten: Frankreich, Dänemark, Spanien, Tschechien und Italien stehen exemplarisch für die unterschiedlichen wirtschaftlichen Realitäten und Herausforderungen innerhalb der EU.- DokumentationenVon Montag bis Freitag, täglich um 5 Uhr, 16 Uhr sowie 18 Uhr strahlen wir Dokumentation aus, die sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung Europas beschäftigen, dem Kampf gegen Geldwäsche, Energielieferungen aus Afrika oder dem Thema Korruption sowie den Auswirkungen des Freihandelsabkommens Mercosur auf die Landwirtschaft.- phoenix Online-Specials Mit interaktiven Formaten wie dem phoenix Fragenhagel oder "Auf den Punkt" stellen sich Europaabgeordnete den Fragen der User - auf Instagram, Facebook und YouTube.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6113131