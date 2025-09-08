Linz (www.anleihencheck.de) - Die Aussicht auf Leitzinssenkungen in Tschechien hat sich mit der Veröffentlichung aktueller Inflations- und Lohndaten deutlich eingetrübt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während der Markt zuletzt noch mit ein bis zwei Zinsschritten im Jahr 2025 gerechnet habe, würden die neuen Zahlen ein anderes Bild zeigen. Zwar sei die Inflation im August leicht von 2,7% auf 2,5% zurückgegangen, doch gleichzeitig hätten die Löhne im zweiten Quartal einen kräftigen Anstieg von 7,8% im Jahresvergleich verzeichnet. Besonders hartnäckig zeige sich die Teuerung im Dienstleistungssektor, wo die Preise um 4,7% zugelegt hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de