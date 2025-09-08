München (ots/PRNewswire) -Die Mobilitätsmarke Togg feiert auf der IAA Mobility 2025 in München ihren Markteintritt in Deutschland sowie die Weltpremiere der serienfertigen Limousine T10F. Mit dem vollelektrischen SUV T10X und dem T10F bringt Togg gleich zwei Modelle auf den hiesigen Markt, die im unabhängigen Euro NCAP-Sicherheitstest jeweils die Bestwertung von fünf Sternen erreicht haben.Ab dem 29. September 2025 können beide Modelle exklusiv über Trumore, die hauseigene Service- und Bestellplattform, online bestellt werden. Die Preise werden zum Start der Bestellung bekanntgegeben. Bereits mehr als 70.000 Nutzerinnen und Nutzer in Türkiye fahren das Aushängemodell T10X - jetzt weitet Togg seine Präsenz auf den europäischen Markt aus und bietet den T10F sogar fast zeitgleich sowohl den türkischen als auch den deutschen Fahrerinnen und Fahrern erstmals an."Mit den Modellen T10X und T10F betreten wir selbstbewusst den europäischen Markt. Die Bestnote von fünf Sternen bei Euro NCAP belegt, dass wir Sicherheit von Anfang an konsequent in den Vordergrund gestellt haben", erklärt Gürcan Karakas, CEO von Togg.Togg verfolgt mit ihrer Mission "Mehr als ein Auto" das Ziel, weltweit elektrische und vernetzte Mobilitätslösungen bereitzustellen. Seit den ersten Schritten richtet das Unternehmen seinen Fokus auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer."Deutschland ist der bedeutendste Automobilmarkt Europas und bietet damit großes Potenzial", erklärt CEO Gürcan Karakas. Deshalb sei es für Togg naheliegend, den europäischen Markt von hier aus zu erschließen. "Unsere beiden Modelle stehen für ein nutzerzentriertes, zukunftsorientiertes Mobilitätserlebnis. Ergänzend bauen wir in Deutschland ein ganzheitliches Mobilitätsökosystem auf, indem wir unsere digitale Plattform Trumore neuen Nutzerinnen und Nutzern vorstellen. Zudem prüfen wir auch die Einführung unserer Ladeinfrastruktur Trugo in Deutschland."Der Eintritt in den europäischen Markt markiere, so Fuat Tosyali, Aufsichtsratsvorsitzender von Togg, einen "historischen Moment" für die Marke. "Zum ersten Mal stellt die türkische Industrie dem europäischen Publikum ein vollständig im eigenen Land entwickeltes und produziertes Elektrofahrzeug vor - das unterstreicht die Innovationskraft und die Entschlossenheit, die unser Engagement in den letzten Jahren angetrieben haben", so Tosyali.Mit ihren aktuellen Modellen richtet Togg den Fokus darauf, die sich wandelnden Anforderungen der Mobilitätsbranche zu erfüllen und ihre Position als nutzerorientierte Marke international zu festigen.Togg auf der IAA Mobility 2025Messeauftritt Halle A2, Stand C40Togg erleben Open Space, Königsplatz TD 110Togg ReDefineMobilityTogg (Türkiye'nin Otomobili Girisim Grubu) wurde am 25. Juni 2018 als Industrieallianz der Anadolu Group, BMC, Turkcell, Zorlu Group und der Union der Kammern und Börsen Türkiyes (TOBB) gegründet - mit dem Ziel, eine globale Mobilitätsmarke mit vollständigen geistigen Eigentumsrechten aufzubauen. Das Unternehmen entwickelt vollelektrische und vernetzte Fahrzeuge und schafft ein integriertes Mobilitätsökosystem, das über das Fahrzeug hinausdenkt. Als technologieorientiertes Unternehmen verfolgt Togg die Vision, Mobilität intelligenter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten - mit einem klaren Fokus auf Nutzerzentrierung, digitaler Vernetzung und einer emissionsfreien Zukunft.Weitere Informationen: www.togg.euPressekontakt:Sacit DizmanTelefonnummer: +49 179 7798591E-Mail: dizman@modusfactum.comPresseunterlagen zum Download: https://we.tl/t-WgoHRWjBy3Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2767070/Togg.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2767071/Togg_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/togg-auf-der-iaa-mobility-2025--suv-und-fastback-starten-in-den-deutschen-markt-mit-funf-euro-ncap-sternen-302548992.htmlOriginal-Content von: Togg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163765/6113156