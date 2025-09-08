Stuttgart, Deutschland (ots) -Rennfahrer-Legende Walter Röhrl war von Luxemburg begeistert: "Die Straßen hier sind wie geschaffen fürs Rallyefahren", sagte er bei der Premiere der Luxembourg Classic Rallye, die von der Motor Presse Stuttgart ausgerichtet wird. Diese Sichtweise hat sich offenbar herumgesprochen, denn mit jedem Jahr ist die Zahl der Teilnehmenden gewachsen, die ebenfalls die abwechslungsreichen Etappen mit ihren malerischen Panoramen und charmanten Ortschaften genießen wollen.Mehr als 100 klassische Fahrzeuge werden zum Akkreditierungstag am 11. September 2025 am GRIDX erwartet, dem neuen Szene-Treffpunkt für Auto-Enthusiasten, darunter ein Bentley 3 (4,5 Liter) von 1924 als ältestes Modell. Diesmal wird auch Starkoch Johann Lafer dabei sein und sein Fahrzeug, ein von der LOSCH Heritage Collection zur Verfügung gestellter Audi V8 von 1991, von der Rennleitung abnehmen lassen. Zudem wird er - ganz in seinem Element - live vor Ort in einem Camper kochen und im Rahmen einer Podcast-Aufzeichnung beweisen, dass sich auch dort Köstlichkeiten wie ein Kartoffel-Pilz-Gröstl mit Spitzkohl und Walnüssen zaubern lassen.An den Start wird Johann Lafer dann am Freitag und Samstag, 12. und 13. September 2025, gemeinsam mit Jean Asselborn gehen, dem ehemaligen Vize-Premierminister von Luxemburg. An beiden Tagen geht es vom GRIDX aus jeweils gut 200 Kilometer über einsame Straßen, verschlungene Kurven und begeisternde Aussichten auf die Landschaften des Großherzogtums bis zu den Tageszielen Losch Porsche Zenter in Roost am Freitag sowie dem Place Guillaume II in Luxemburg-Stadt am Samstag.Wer es als Zuschauer genießen möchte, das rollende Museum der Autogeschichte an sich vorbeiziehen zu lassen, findet genaue Infos zur Strecke auf der Seite https://event.motorpresse.de/luxembourg-classic-2/. Kurzentschlossene können sich bis spätestens Donnerstag, 11.09. im Rahmen der Akkreditierung vor Ort anmelden. "Wir haben zwar in diesem Jahr bereits eine rekordverdächtige Zahl an Teilnehmenden", sagt Bert Brandenburg, Leiter des Geschäftsbereiches Event. "Aber für die Nachzügler wird sich bestimmt ein Platz im Starterfeld finden."Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6113147