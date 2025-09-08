Illingen (ots) -Im Jubiläumsjahr setzt das Direktvertriebsunternehmen proWIN Winter GmbH unter der Leitung von CEO Michael Winter ein zukunftsstarkes Zeichen. Mit dem Eintritt in neue Absatzmärkte erweitert es seinen Wirkungskreis und schafft die Basis für weiteres Wachstum: Die vorhandene proWIN-Produktlinie YOURDAY der Sparte new wellness wurde einem Relaunch unterzogen und das bestehende Nahrungsergänzungsmittel-Konzept sinnvoll erweitert. Unter dem Slogan "We make it YOURDAY!" legt die Linie den Fokus ab sofort noch stärker auf eine moderne, vitale Lebensweise und die Unterstützung eines positiven Lebensgefühls.Michael Winter: "Die Erweiterung unserer YOURDAY-Linie ist nicht nur die konsequente Weiterentwicklung unseres bestehenden Nahrungsergänzungsmittel-Angebotes, sondern auch ein wichtiger strategischer Schritt für unser Vertriebskonzept. Wir setzen weiterhin auf unser erfolgreiches klassisches Vertriebssystem, schaffen aber mit dem neuen Konzept im Bereich Nahrungsergänzungsmittel zusätzliche Möglichkeiten - sowohl für unsere Vertriebspartner*innen als auch für unsere Kund*innen. Monatelang haben wir intensiv am Baukastenprinzip von YOURDAY gearbeitet, um individuelle Bedürfnisse optimal abzudecken. Damit eröffnen wir unseren Vertriebspartner*innen neue Chancen, Kund*innen noch gezielter und persönlicher zu beraten. Für unsere Kund*innen bedeutet das: mehr Auswahl, mehr Flexibilität und die perfekte Unterstützung für einen aktiven, modernen Lifestyle. Ich freue mich besonders, dass wir in unserem Jubiläumsjahr mit YOURDAY eine neue Konzeption präsentieren können, die das Beste aus zwei Welten verbindet: die Stärke unseres bewährten Vertriebssystems und die Innovationskraft eines modernen Produktangebots."YOURDAY komplementiert damit die etablierte Markenwelt der proWIN-Sparte new wellness gemäß dem vorhandenen ganzheitlichen Ansatz: Schönheit von innen und außen.Das brandneue YOURDAY-Konzept bietet ausgewählte, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel im Baukastenprinzip: Zur Unterstützung einer vitalen Lebensweise werden eine Basis- und eine Aufbauversorgung für Frauen und Männer angeboten. Die YOURDAY-Basisprodukte sollen die Grundlage für ein gutes Körpergefühl schaffen und konzentrieren sich auf die Themen Wohlbefinden, Darm, Schlaf und Power.Die Aufbauprodukte für die Frau von YOURDAY sind auf die speziellen Bedürfnisse von Frauen in den verschiedenen Lebensphasen ausgerichtet und legen den Fokus auf die Zeit des aktiven Zyklus, der Menopause und auf die Lebensphase im Anschluss an die Menopause. Das Aufbauprodukt für Männer bietet die optimale Nährstoffversorgung in einem Allroundprodukt.Die Produkte sind wie bisher über die proWIN Vertriebspartner*innen zu beziehen, als zusätzliche Option aber auch über den neuen YOURDAY-Shop www.yourday.de bestellbar. Dort können die Produkte mithilfe eines Codes - per Empfehlung ausgehändigt durch die proWIN-Beratungen - direkt nach Hause bestellt werden. Erstbesteller*innen finden ihre proWIN-Beratung in der Nähe über die Vertriebspartnersuche im Shop.Der Slogan "We make it YOURDAY!" unterstreicht den Fokus der neuen Produktlinie: Zur Unterstützung eines positiven Lebensgefühls.Mit dem neuen Konzept der Nahrungsergänzungsmittellinie YOURDAY bieten sich Vertriebspartner*innen weitere bzw. neue attraktive Chancen, um mit proWIN erfolgreich durchzustarten.Pressekontakt:Presseabteilung proWIN Winter GmbHSimone Schmitt +49 6825 9201-562E-Mail: presse@prowin.netOriginal-Content von: proWIN Winter GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175630/6113168