Deutschland (ots) -Ob smarte Energie, nachhaltiges Personalmanagement oder ressourcenschonende Ernährung: Am 22. & 23. Oktober lädt der bpa alle ein, die die Sozialwirtschaft nachhaltig und klimafreundlich gestalten wollenEin Pflegeheim, das durch smarte Energiesysteme Kosten spart und zugleich die Wohnqualität der Bewohnerinnen und Bewohner verbessert. Eine Sozialstation, die ihre Fahrzeuge auf klimafreundliche Antriebe umstellt. Solche Beispiele zeigen: Nachhaltigkeit ist längst mehr als ein Trend - sie entscheidet über die Zukunftsfähigkeit der gesamten Sozialwirtschaft. Genau hier setzt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) mit einer Premiere an:Am 22. und 23. Oktober 2025 richten wir mit den Care about | Innovation-Days 2025 eine bundesweit einzigartige Messe mit begleitendem Kongressprogramm in den Holstenhallen Neumünster aus, die das Zukunftsthema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt.Die Schirmherrschaft hat Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein, übernommen. Mehr als 60 Ausstellerunternehmen präsentieren Produkte und Dienstleistungen, die höchsten Anforderungen an Ökodesign, Energie- und Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft sowie Reparier- und Wiederverwendbarkeit genügen.Sieben Themenfelder - ein Ziel: Nachhaltigkeit stärkenDas Programm gliedert sich in sieben zentrale Innovationsbereiche in der Sozialwirtschaft:- Mobilität & Logistik- Ernährung & Gesundheit- Abfallentsorgung & -vermeidung- Strom & Wärme- Neubau & Sanierung- Digitalisierung & Künstliche Intelligenz- Finanzierung & BeratungFachliche Impulse und innovative WorkshopsNeben den Ausstellungen erwartet die Teilnehmenden ein vielseitiges und interaktives Fachprogramm mit Fishbowls und World Cafés. Expertinnen und Experten geben praxisnahe Einblicke, wie Unternehmen ihre Prozesse zukunftsfähig und ressourcenschonend gestalten können.Die Eröffnungs-Keynote hält der bekannte Meteorologe und Klimafachmann Sven Plöger, der eindrucksvoll präsentiert, warum der Klimawandel eine der größten Gesundheitsbedrohungen unserer Zeit darstellt - und weshalb gerade der Gesundheits- und Pflegesektor Verantwortung übernehmen muss.Zielgruppen & ReichweiteDie bpa Care about | Innovation-Days richten sich an Entscheiderinnen und Entscheider aus der Pflege- und Sozialwirtschaft (ambulant und stationär), an Architektinnen und Architekten, Investorinnen und Investoren sowie Projektentwicklerinnen und -entwickler.Gemeinsam für ein klimaneutrales GesundheitswesenDer Gesundheitssektor trägt heute erheblich zu den Emissionen von Treibhausgasen bei. Mit den Care about | Innovation-Days bringt der bpa Akteurinnen und Akteure der gesamten Sozialwirtschaft zusammen, um gemeinsam Wege zu einem klimaneutralen Gesundheits- und Pflegewesen aufzeigen. Denn: Nachhaltigkeit braucht eine Stimme - in jedem Unternehmen.Pressekontakt:Für Rückfragen: Kay Oldörp, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: +49 431 669 470 60Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6113192