Krypto News: MYX-Kurs explodiert 157,84 % in 24 Stunden

Der Krypto-Markt startet die Woche eher verhalten, doch MYX stiehlt allen die Show. Innerhalb von nur 24 Stunden legte die junge Kryptowährung um satte 157,84 % zu und katapultierte sich damit direkt in die Top 100 nach Marktkapitalisierung. Doch was steckt hinter dieser spektakulären Rallye?

MYX ist heute der Top-Performer am Markt

Während der Krypto-Markt einen langsamen Wochenstart erlebt und die meisten Top-Coins nur geringfügige Gewinne verbuchen können, gibt es vor allem eine Kryptowährung, die sich heute in Sachen Wertentwicklung deutlich vom Rest des Marktes abhebt: MYX.

Der Coin vom Projekt MYX Finance konnte seit gestern eine Kurssteigerung von 157,84 % verbuchen. Das macht ihn ganz klar zum Top-Performer unter den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung und verhalf ihm erst dazu, überhaupt in diese Gruppe einzuziehen.

Die Marktkapitalisierung steigerte sich seit gestern um mehr als das Doppelte und liegt nun bei 860 Millionen $. Das Handelsvolumen hat sich in den letzten 24 Stunden sogar versiebenfacht und liegt bei knapp 400 Millionen $.

Bei MYX handelt es sich um eine recht junge Kryptowährung, die es erst seit Mai gibt. Den ersten großen Hype erlebte der Coin Anfang August, als der Kurs von 0,10 $ auf bis zu 2 $ explodierte. Es folgte eine Konsolidierung über dem 1-$-Support mit extrem geringer Volatilität.

Innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich das jedoch grundlegend geändert: MYX erreicht aktuell immer wieder neue Allzeithochs und wird derzeit bei 4,40 $ gehandelt. Die Rallye scheint noch nicht am Ende zu sein, und es stellt sich jetzt die berechtigte Frage, was die Ursache für diesen starken Kursanstieg ist.

Die Ursache für die MYX-Rallye ist ungewiss

Tatsächlich kann kein genauer Ursprung des gesteigerten Kaufinteresses von MYX identifiziert werden. Vielmehr dürfte ein Zusammenspiel aus verschiedenen Faktoren die Ursache für den immensen Kursboom sein.

So gab es bei Binance erst vor wenigen Wochen eine Änderung bei der Häufigkeit der Finanzierungsrunden von Futures, was den Derivatehandel positiv angekurbelt und die Nachfrage nach MYX gesteigert hat. Außerdem gibt es auch Hype in Bezug auf ein bevorstehendes V2-Upgrade von MYX Finance. Ein offizielles Veröffentlichungsdatum für dieses Upgrade gibt es zwar noch nicht, doch bei Insidern könnte bereits etwas durchgesickert sein.

Auch wenn die genaue Ursache für den Kursanstieg unklar ist: Fakt ist, der Preis explodiert gerade in bisher unbekanntem Ausmaß. Da jedoch kein klarer Ursprung der Rallye ausgemacht werden kann, ist es auch schwer abzuschätzen, wie sich der Preis vom aktuellen Allzeithoch-Niveau aus weiterentwickeln wird. Gemessen am aktuellen Momentum der Rallye scheint sie auf jeden Fall noch nicht am Ende zu sein, und es ist gut möglich, dass MYX schon morgen über der 5-$- oder sogar über der 6-$-Marke gehandelt wird.

Früher oder später wird es jedoch höchstwahrscheinlich zu einer heftigen Korrektur kommen. Schließlich befinden sich frühere Investoren nun um ein Vielfaches im Plus und werden Profite realisieren wollen. Da die Marktkapitalisierung heute noch unter 1 Milliarde $ liegt, ist zwar Aufwärtspotenzial gegeben, allerdings sollten Anleger die Gefahr einer Korrektur keinesfalls unterschätzen.

Kurstechnisch befindet sich MYX also derzeit in einer recht unsicheren Situation, und vielen Anlegern dürfte ein Investment in alternative junge Altcoin-Projekte wie Snorter ebenfalls attraktiv erscheinen.

SNORT stellt aktuell für viele Anleger eine spannende Investitionsalternative dar

Hier haben Anleger nämlich gerade die Chance, in der frühestmöglichen Entwicklungsphase in ein spannendes Krypto-Projekt zu investieren. Die native Kryptowährung SNORT befindet sich noch vor dem ersten Börsenlisting, und Anlegern wird gerade noch exklusiv die Gelegenheit geboten, zu einem rabattierten Festpreis von 0,1037 $ im Presale einzusteigen.

Auf diesem Weg kamen nun bereits über 3,7 Millionen $ an Funding von interessierten Investoren zusammen, die die Chance genutzt haben, mit Bankkarte oder etablierten Kryptos SNORT zu akkumulieren. Bei dem Coin handelt es sich um einen klassischen Meme-Token mit witzigem Maskottchen, lustiger Website und rasch wachsenden Communitys auf X und Telegram.

Quelle: Snorter-token.com

Allerdings wollen die Entwickler hier nicht den nächsten 08/15-Meme-Token auf den Markt bringen, der einen kurzen Hype erfährt und dann schnell wieder in Vergessenheit gerät. Stattdessen soll echte Utility geschaffen werden. Zu diesem Zweck wird der Snorter Bot entwickelt. Das ist ein Telegram-Trading-Bot, mit dem die Community ihre Kryptos direkt in der Telegram-App im Chat handeln kann.

Dabei baut der Snorter Bot auf der Solana Virtual Machine auf. So sollen Trades in nur 0,85 % Gebühren und in weniger als 1 Sekunde umgesetzt werden können. Das würde den Snorter Bot schneller machen als die Konkurrenz und könnte dabei helfen, sich eine Position am Wachstumsmarkt der Telegram-Trading-Bots zu sichern.

